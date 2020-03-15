تعليم شمال سيناء: رصد 12 مركزا تعليميا وإبلاغ الداخلية لإغلاقها

قال حمزة رضوان، مدير عام تعليم شمال سيناء، إنه تم رصد قرابة 12 مركزا تعليميا فى مدينتى العريش وبئر العبد، وتم إخطار الداخلية لاتخاذ اللازم حيالها لوقف عملها بالقوة تنفيذا لقرار مجلس الوزراء.
وأضاف مدير عام تعليم شمال سيناء، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه سيتم عرض خطة متكاملة لتعليم شمال سيناء على محافظ الإقليم لمواجهة المراكز التعليمية وانطلاق عمليات تعقيم المدارس، والتى ستبدأ وفق جدول زمنى، مع حضور هيئات العمل بكل مدرسة من معلمين وإداريين بمعدلات نصف القوة بكل مدرسة لمتابعة الموقف واتخاذ الإجراءات الصحية بمدارسهم.
ومن المقرر أن يعقد صباح اليوم الأحد اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء اجتماع تنفيذى بحضور رؤساء المدن ومدراء المديريات لاستعراض خطة المحافظة لمواجهة فيروس كورونا وخطط المواجهة والإجراءات الاحترازية المقررة وفقًا لتعليمات مجلس الوزراء، وموقف الحجر الصحى على المعابر، وجاهزية المستشفيات بالمحافظة، وخطة التوعية، وقرارات وقف الأنشطة والتجمعات بالمدارس ومراكز الشباب.
وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أكد أنه طالب وزارة الداخلية، بمتابعة غلق كافة المراكز التعليمية خارج الدراسة، وذلك بعد قرار رئيس الجمهورية، بتعليق الدراسة فى الجامعات والمنازل لمدة أسبوعين تبدأ من غدا الأحد.
وقال إن خلال الـ10 أيام الماضية زادت ووصلت لـ109 حالات حتى هذه اللحظة منهم من تم شفائهم.
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