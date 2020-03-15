تعليم شمال سيناء: رصد 12 مركزا تعليميا وإبلاغ الداخلية لإغلاقها

ومن المقرر أن يعقد صباح اليوم الأحد اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء اجتماع تنفيذى بحضور رؤساء المدن ومدراء المديريات لاستعراض خطة المحافظة لمواجهة فيروس كورونا وخطط المواجهة والإجراءات الاحترازية المقررة وفقًا لتعليمات مجلس الوزراء، وموقف الحجر الصحى على المعابر، وجاهزية المستشفيات بالمحافظة، وخطة التوعية، وقرارات وقف الأنشطة والتجمعات بالمدارس ومراكز الشباب.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أكد أنه طالب وزارة الداخلية، بمتابعة غلق كافة المراكز التعليمية خارج الدراسة، وذلك بعد قرار رئيس الجمهورية، بتعليق الدراسة فى الجامعات والمنازل لمدة أسبوعين تبدأ من غدا الأحد.

وأضاف مدبولى، فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أن خطة الدولة لمواجهة كورونا تشمل 3 إجراءات، ومنها مرحلة تفشى للوباء، مؤكدا أن عدد الإصابات بمصر خلال الفترة الماضية مقارنة بما يحدث فى الدول الأخرى .

وقال إن خلال الـ10 أيام الماضية زادت ووصلت لـ109 حالات حتى هذه اللحظة منهم من تم شفائهم.