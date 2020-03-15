تعليم شمال سيناء تعلن خطة عملها خلال فترة تعليق الدراسة

شمال سيناء - محمد حسين

أعلنت مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء ، أن حمزه رضوان مدير عام التعليم العام ، اجتمع اليوم بمديرى العموم وموجهى عموم المواد المختلفة لمناقشة الإجراءات الواجب إتباعها خلال فترة تعليق الدراسة .

وتقرر تفعيل القناة التليفزيونية على اليوتيوب والتى سبق تفعيلها خلال العملية الشاملة 2018 فى سيناء ، وتفعيل مبادرة معلم أون لنشر الدروس خلال شبكة الإنترنت وتفعيل دور اللقاءات المباشرة على الإنترنت ، وتفعيل مبادرة الدروس الإذاعية من خلال تفعيل الدروس الإذاعية ، وذلك من خلال بروتوكول التعاون مع إذاعة شمال سيناء ببث الدروس الإذاعية خلال فترة تعليق الدراسة .

وإعادة نشر الإسطوانات التعليمية والتى سبق تجهيزها لكافة المواد والمراحل التعليمية بعد مراجعتها مع السادة موجهين العموم ومتابعة المحذوف والتعديلات ، وطباعة وتوزيع ملخصات المواد الدراسية المختلفة وعمل مايشبه بنك الأسئلة لجميع المناهج .

كما قرر المجتمعمون نشر وتوعية الطلاب للدخول إلى منصة بنك المعرفة للمرحلة الثانوية ، وتكليف التطوير التكنولوجى مع إدارة الجودة لتفعيل كافة المبادرات من المعلمين وتفعيل كافة الشروح الواردة على الصفحات المعدة لذلك وتصنيفها وترتيبها.

وسبق وأعلن حمزة رضوان مدير عام تعليم شمال سيناء ، أنه تم رصد وجود قرابة 12 سنتر تعليمى فى مدينتى العريش وبئر العبد، وتم إخطار الداخلية لاتخاذ اللازم حيالها لوقف عملها بالقوة تنفيذا لقرار مجلس الوزراء .

وأضاف مدير عام تعليم شمال سيناء فى تصريح خاص لـ "اليوم السابع" ، أنه سيتم غدا عرض خطة متكاملة لتعليم شمال سيناء على محافظ الإقليم لمواجهة السناتر وانطلاق عمليات تعقيم المدارس ، والتى ستبدأ وفق جدول زمنى ، مع حضور هيئات العمل بكل مدرسة من معلمين وإداريين بمعدلات نصف القوة بكل مدرسة لمتابعة الموقف واتخاذ الإجراءات الصحية بمدارسهم .

واعلنت اليوم جامعة العريش بشمال سيناء خطتها الاحترازية والوقائية خلال فترة تعليق الدراسة لمدة إسبوعين .

وأوضح بيان للجامعة ان الخطة هى استخدام التعليم عن بعد online لطلاب مرحلتى البكالوريوس والدراسات العليا ، وتحميل جميع المقررات الدراسية إلكترونيًا على موقع الجامعة وجميع مواقع الكليات ، وتم إلغاء جميع أنواع الأنشطة والندوات والمؤتمرات والسيمنارات خلال تلك الفترة ، وتستكمل أعمال نظافة وتطهير وتعقيم جميع القاعات والمعامل والمدرجات وجميع منشات ومدرجات الجامعة وكلياتها المختلفة والمدن الجامعية والمطاعم الخاصة بها

كما تستكمل إزالة أثار الأمطار الغزيرة وموجة الطقس السييء من على جميع أسطح مبانى الجامعة ، وسيتم تقسيم قوة الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والإداريين إلى قسمين أو ثلاثة للحضور ، بالتناوب على مدار الأسبوعين منعا لعدم وجود تجمع بأعداد كبيرة داخل الجامعة ، وسيتم حضور جميع السادة العمداء والوكلاء ورؤساء الأقسام وأمين الجامعة وأمناء الكليات وجميع القيادات الادارية داخل الكليات والجامعة على مدار الأسبوعين لضمان ادارة الأزمة على اكمل وجه ممكن والإشراف والمتابعة على جميع الإجراءات الاحترازية وبعد عودة الدراسة يتم اضافة اسبوعين اخرين لنهاية الفصل الدراسى الثانى تعويضا عن اسبوعين الإجازة وحتى بداية الامتحانات .