اليوم السابع
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تعرف على موعد إعادة تخصيص قطع أراضى الإسكان الاجتماعى فى بنى سويف الجديدة‬

الأحد، 15 مارس 2020 02:00 ص
تعرف على موعد إعادة تخصيص قطع أراضى الإسكان الاجتماعى فى بنى سويف الجديدة‬ مى عبد الحميد الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى
‫كتب أحمد حسن ‬

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‫حددت وزارة الإسكان يوم الأحد 5 إبريل المقبل، إجراء القرعة العلنية اليدوية، لإعادة تخصيص قطع أراضى الإسكان الاجتماعى، بالحى الثامن بدلاً من الحى التاسع، بمدينة بنى سويف الجديدة، والسابق تخصيصها بالقرعة العلنية التكميلية التى تم إجراؤها بتاريخ ‬‪21 -3-2018 وبنفس أسعار التخصيص السابقة وذلك   للعملاء الذين قاموا باستكمال سداد مقدم الحجز.
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‫وقال المهندس محمد أنور هلال، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، إنه يُسمح للعملاء المتقدمين لدخول القرعة التواجد من الساعة 10 صباحاً : 12 ظهراً، وذلك لإجراء عملية تسجيل الحضور، وسيتم غلق الأبواب فى تمام الساعة 12 ظهراً للبدء فى إجراءات القرعة العلنية، وسيتم إعلان نتيجة القرعة على موقع الهيئة (www.newcities.gov.eg)، وموقع بنك التعمير والإسكان (www.hdb-egy.com)، وبمقر جهاز المدينة المختص، وفرع البنك بالمدينة، مشيراً إلى أنه بالنسبة للسادة العملاء غير الراغبين فى دخول القرعة المذكورة، يمكنهم التقدم للفرع لاسترداد مقدم الحجز المُسدد بدون خصم أى مصاريف، ويُسمح لهم بدخول القرعات القادمة.‬
 
من ناحية أخرى، قال جهاز تنمية مدينة بنى سويف الجديدة، انه تلقى  49 طلباً لتخصيص قطع أراضٍ بأنشطة مختلفة (صناعى – خدمى) بمساحة إجمالية بلغت حوالى (540ألف م2)، وفقاً لنظام التخصيص الفورى الذى أقره مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مضيفاً أنه تم الانتهاء أيضاً من إصدار ما يقرب من 500 رخصة بناء لقطع أراضٍ (اجتماعى - مميز) بأنشطة مختلفة بالمدينة.
 
وأوضح المهندس أشرف عبدالرحمن، رئيس جهاز تنمية مدينة بنى سويف الجديدة، أنه تم سداد نسبة 10% لعدد 9 طلبات من إجمالى الـ 49 طلبا، وفقاً لنظام التخصيص الفورى، وسداد نسبة 25% لعدد (3) طلبات، وجارٍ التسعير لعدد 37 طلباً آخر بالمدينة.
 
وأشار المهندس أشرف عبدالرحمن، إلى أنه تم الانتهاء من تطوير الطرق المؤدية للإسكان الاجتماعى(عمارات)، وتطوير ورفع كفاءة عدد من الطرق والمحاور الرئيسية بالمدينة، وكذا رفع كفاءة الجزيرة الوسطى بمنطقة الصناعات الخفيفة، والانتهاء من قطع التباب بمنطقة الإسكان الاجتماعى (أراضى) بالمرحلة الرابعة، وجارٍ تنفيذ مشروع تنسيق وزراعة منطقة مركز المدينة.
 
وذكر رئيس الجهاز أنه  تم الانتهاء من تنفيذ مرافق (مياه – صرف – فرمة للطرق) لقطع أراضى الإسكان الاجتماعى (المرحلة الرابعة)، ومنطقة ورش الشباب، ومرافق منطقة الإسكان الأكثر تميزاً بمساحة حوالى 17 فدانا، ومرافق منطقة الإسكان المتميز بمساحة 100 فدان، مشيراً إلى أنه جارٍ تنفيذ مشروع مرافق الحى السكنى الـ12 (إسكان مميز)، واستكمال تنفيذ خط طرد قطر 700 مم من محطة الصرف الصحى بالمدينة حتى موقع الغابة الشجرية.
 
وأشار رئيس الجهاز إلى أنه فى قطاع الخدمات، تم الانتهاء من تنفيذ حضانتين بمناطق الإسكان الاجتماعى (أراض – عمارات)، ووحدة اجتماعية بالحى السكنى الخامس، ونقطة شرطة بمنطقة إبنى بيتك2، وكذا الانتهاء من تطوير ورفع كفاءة 41 عمارة منخفضة التكاليف بالحى السكنى الثانى بالمدينة.

وزاره الاسكان

مشروع الاسكان الاجتماعى

صندوق الاسكان الاجتماعى

قطع اراضى

اراضى الاسكان الاجتماعى

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