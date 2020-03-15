اليوم السابع
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تعرف على الشرائح الضريبية على الرواتب في العام المالي الجديد

الأحد، 15 مارس 2020 02:52 م
تعرف على الشرائح الضريبية على الرواتب في العام المالي الجديد محمد معيط، وزير المالية
كتب أحمد حمادة

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أعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية عن تعديلات جديدة في الشرائح الضريبية للعام المالي 2020-2021 والتي تضمنت عدة إجراءات جديدة لتخفيض الاعباء على المواطنين بناء على تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى بضرورة تحسين الأوضاع الاقتصادية للمواطنين.

وتم تقسيم الشرائح الضريبية على الراتب ولتشمل الآتي:

- زيادة حد الإعفاء الضريبى من 8 آلاف جنيه إلى 15ألف جنيه، بالإضافة إلى حد الإعفاء الشخصي والبالغ 7 آلاف جنيه وبالتالي ستكون الضريبة حتى 24 الف جنيها (التى يكون صافيها بعد خصم التأمينات 22الف جنيها)  معفاة من الضرائب. 
 
-تقديم شريحة ضريبية جديدة بـ 2.5٪  بدلاً من 10٪؛ بما ينعكس إيجابيًا فى زيادة صافى دخول الموظفين، وهى الشريحة التي تتراوح بين  بين 15-30 الف جنيها.
 
- الشريحة الثالثة والتي تتراوح بين 30-45 الف جنيها تم تخفيض الضريبة من 15٪ إلى لتصبح 10٪.
 
-الشريحة الرابعة التي تتراوح بين 45-60 الف جنيها إلى 15٪ .
 
-الشريحة الخامسة من 60 - 200 ألف جنيها إلى 20٪ .
 
 الشريحة السادسة والاخيرة والتي تزيد عن 200 ألف جنيها إلى 25٪. 
 
وكان الدكتور محمد معيط وزير المالية أعلن أنه سيتم خلال العام المالى المقبل، منح حافز إضافى لكل العاملين والموظفين بالدولة بفئات مالية مقطوعة راعت الفئات من شاغلى الدرجة الثالثة فما فوقها حيث انحازت المزايا المالية فى السنوات السابقة لشاغلى الدرجات الرابعة والخامسة والسادسة الذين لن يقل ما يحصلون عليه العام المقبل عما هو مقرر لهم هذا العام، وذلك بواقع: ١٥٠ جنيهًا شهريًا لشاغلى الدرجات الرابعة والخامسة والسادسة أو ما يعادلها و ٢٠٠ جنيه لشاغلى الدرجة الثالثة أو مايعادلها، و٢٥٠ جنيهًا شهريًا لشاغلى الدرجة الثانية أو مايعادلها، و٣٠٠ جنيه لشاغلى الدرجة الأولى أو مايعادلها، و٣٢٥ جنيهًا شهريًا لشاغلى درجة مدير عام أو ما يعادلها، و٣٥٠ جنيهًا شهريًا لشاغلى درجة وكيل وزارة أو ما يعادلها، و٣٧٥ جنيهًا شهريًا لشاغلى الدرجة الممتازة أو ما يعادلها.
 
 

وزير المالية

ضريبة الراتب

الضرائب

اخبار الاقتصاد

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