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تعرف على إجراءات دول أفريقيا لمواجهة فيروس كورونا !

الأحد، 15 مارس 2020 08:09 م
تعرف على إجراءات دول أفريقيا لمواجهة فيروس كورونا ! محاولات لمنع تفشى كورونا
رويترز

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أغلقت دول أفريقية عديدة حدودها اليوم الأحد، وألغت رحلات الطيران وفرضت قيودا صارمة على الدخول وإجراءات حجر صحى لاحتواء تفشى فيروس كورونا المستجد الذى ظهر فى 26 من دول القارة، وتتزايد أعداد حالات الإصابة به.

قال الرئيس الكيني أوهورو كينياتا في خطاب للأمة بثه التلفزيون، "الحكومة تعلق سفر جميع الأشخاص القادمين إلى كينيا من أي دولة ظهرت فيها حالات إصابة بفيروس كورونا .. فقط الكينيون وأى أجنبي يحمل إقامة سارية سيُسمح لهم بالدخول بشرط تطبيق الحجر الصحى الذاتي".

وأضاف أن أى شخص دخل كينيا خلال 14 يوما مضت يتعين عليه فرض الحجر الصحى الذاتي، وتابع أن الحظر سيبدأ العمل به خلال 48 ساعة وسيستمر 30 يوما.

وتابع أنه يتعين إغلاق المدارس على الفور والجامعات بحلول نهاية الأسبوع، وشجع الناس على إجراء مبادلات دون استخدام العملة للحد من مخاطر تداول أوراق نقدية ملوثة بالمرض.

وفي غرب أفريقيا ستحظر غانا اعتبارا من يوم الثلاثاء دخول أي شخص زار دولة بها أكثر من 200 حالة إصابة خلال 14 يوما مضت ما لم يكن مقيما رسميا أو من مواطني البلد.

وفي ناميبيا بجنوب القارة أغلقت المدارس لمدة شهر بعد تأكيد حالتي إصابة بالفيروس يوم السبت.

وأغلقت دول أخرى المدارس وألغت احتفالات دينية وأحداثا رياضية لتقليل مخاطر انتقال العدوى، وأصيب 156500 شخص تقريبا على مستوى العالم بالفيروس توفي نحو 6000 شخص.

وسجلت كينيا 3 حالات إصابة وإثيوبيا 4 حالات وفقا لما أعلنت السلطات في البلدين اليوم الأحد بعد يومين من ظهور أول حالة في كل من البلدين.

وأعلنت جيبوتي، التي لم تسجل أي حالات إصابة مؤكدة بالمرض، اليوم الأحد أنها ستعلق جميع رحلات الطيران الدولية. وألغت تنزانيا التي لم تسجل حالات كذلك رحلات الطيران للهند وعلقت الألعاب في المدارس.

وحتى اليوم الأحد أعلنت حالات إصابة جديدة في كل من المغرب وتونس والجزائر والسنغال وتوجو والكاميرون وبوركينا فاسو والكونجو الديمقراطية وجنوب أفريقيا ونيجيريا وساحل العاج والجابون وغانا وغينيا والسودان وكينيا وإثيوبيا وموريتانيا ورواندا وسيشل وإسواتيني (مملكة سوازيلاند سابقا) وناميبيا وجمهورية أفريقيا الوسطى والكونجو برازافيل وغينيا الاستوائية.

   


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