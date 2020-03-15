تضامن الشرقية: نصف طن أغذية و596 بطانية مساعدات للأسر المتضررة من الأمطار

الشرقية - إيمان مهنى

أكد محمد كمال، وكيل وزارة التضامن بالشرقية، أن فرق الإنقاذ بالتنسيق مع مؤسسات من المجتمع المدني، نجحت خلال موجة الطقس السيئ، في تقديم مساعدات للأسر المتضررة من الأمطار، منها صرف 296 بطانية و300 لحاف، 225 كرتونة مواد غذائية، 300 كيلو لحوم.

وأضاف كمال فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أنه وجه جمعية الأورمان لسرعة الانتهاء من بحث الحالات المتضررة، تمهيدا لإعادة أعمارها، كما أكد صرف تعويضات مبدئية لحالات الوفاة بعد انتهاء الإجراءات القانونية بحوالى 5000 جنيه.

وكانت المحافظة الشرقية، أعلنت الخسائر نتيجة الطقس، وهي وفاة 3 مواطنين بالصعق الكهربائي، وانهيارات جزيئية لعدد 39 منزلا بالأسقف والجدران موزعين كالآتي 2 بمركز الزقازيق و18 بمركزا أبو حماد، و2 أبو كبير و3 في مركز الحسينية و7 في مركز بلبيس و6 في الجديدة مركز منيا القمح، ومنزل واحد فى أولاد صقر.