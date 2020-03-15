اليوم السابع
Ads
الأحد، 15 مارس 2020 04:53 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

تضامن الشرقية: نصف طن أغذية و596 بطانية مساعدات للأسر المتضررة من الأمطار

الأحد، 15 مارس 2020 02:00 ص
تضامن الشرقية: نصف طن أغذية و596 بطانية مساعدات للأسر المتضررة من الأمطار ممدوح غراب محافظ الشرقية
الشرقية - إيمان مهنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد محمد كمال، وكيل وزارة التضامن بالشرقية، أن فرق الإنقاذ بالتنسيق مع مؤسسات من المجتمع المدني، نجحت خلال موجة الطقس السيئ، في تقديم مساعدات للأسر المتضررة من الأمطار، منها صرف 296 بطانية و300 لحاف، 225 كرتونة مواد غذائية، 300 كيلو لحوم.
 
 
وأضاف كمال فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أنه وجه جمعية الأورمان لسرعة الانتهاء من بحث الحالات المتضررة، تمهيدا لإعادة أعمارها، كما أكد صرف تعويضات مبدئية لحالات الوفاة بعد انتهاء الإجراءات القانونية بحوالى 5000 جنيه.
 
وكانت المحافظة الشرقية، أعلنت الخسائر نتيجة الطقس، وهي وفاة 3 مواطنين بالصعق الكهربائي، وانهيارات جزيئية لعدد 39 منزلا بالأسقف والجدران موزعين كالآتي 2 بمركز الزقازيق و18 بمركزا أبو حماد، و2 أبو كبير و3 في مركز الحسينية و7 في مركز بلبيس و6 في الجديدة مركز منيا القمح، ومنزل واحد فى أولاد صقر.
 
 

وبلغت كمية مياه الأمطار المتساقطة تجاوزت الطاقة الاستيعابية لشبكات الصرف الصحى، حيث قدرت مياه الأمطار المتساقطة بما يقرب من 5 ملايين متر مكعب خلال الـ24 ساعة الماضية.

 

وأضاف رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى، أن الشركة حتى الآن تمكنت من سحب ما يقرب من 1.5 مليون متر مكعب فى حين أن الطاقة اليومية العادية لا تزيد عن 450 ألف متر مكعب يوميا، مشيرا إلى انه تم سحب تلك الكميات من خلال 180 رافع صرف صحى تعمل على مدار اليوم لأقصى طاقة استيعابية لخطوط الطرد التى يصل طولها إلى أكثر من 9 آلاف كم .

 
 

الشرقية

اخبار الشرقية

تقلبات جوية

اخبار مصر

اخبار عاجلة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

خسائر موجة الطقس السيئ.. سقوط بلكونة ونفوق مواشى فى صعق كهربائى بالقليوبية.. هبوط أرضى فى بنها نتيجة انفجار بأحد خطوط مياه الشرب على الرياح التوفيقى.. وإخلاء منزلين بالشرقية لتعرضهما لانهيار جزئى

السبت، 14 مارس 2020 05:23 م

انهيار جزئى بمنزلين وانفجار محول كهرباء بكفر أيوب فى الشرقية.. صور

السبت، 14 مارس 2020 03:14 م

محافظ الشرقية يكلف الأجهزة التنفيذية باستمرار رفع مياه الأمطار من الشوارع

السبت، 14 مارس 2020 02:20 م

نواب البرلمان يطالبون بسرعة صرف تعويضات للقرى الأكثر تضررا من التغيرات المناخية.. نائب الشرقية: الطرق الداخلية تحولت لـ"برك طينية".. ولجنة الإدارة المحلية: الحكومة نجحت حتى الآن فى إدارة أزمة الطقس السيىء

السبت، 14 مارس 2020 07:00 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
جرائم تميم.. السفارة الكينية بالدوحة تتهم قطر بالتنكيل بالعمال الكينيين

جرائم تميم.. السفارة الكينية بالدوحة تتهم قطر بالتنكيل بالعمال الكينيين

هل يساعد غسيل الأنف بمحلول ملحى فى الوقاية من كورونا؟.. الصحة تُجيب

هل يساعد غسيل الأنف بمحلول ملحى فى الوقاية من كورونا؟.. الصحة تُجيب

6 أشهر لإصدار وزير الإسكان قرارات تعديل لائحة قانون البناء.. اعرف التفاصيل

6 أشهر لإصدار وزير الإسكان قرارات تعديل لائحة قانون البناء.. اعرف التفاصيل

مدير مجمع التمور بالوادى الجديد: مستعدون لرمضان وننتج 25 صنفًا بأسعار مخفضة

مدير مجمع التمور بالوادى الجديد: مستعدون لرمضان وننتج 25 صنفًا بأسعار مخفضة

فى رباط ليوم الدين.. السيول تغرق قرية الديسمى.. والقرى المجاورة تأوى المتضررين

فى رباط ليوم الدين.. السيول تغرق قرية الديسمى.. والقرى المجاورة تأوى المتضررين

القابضة للكهرباء: وضع الشبكة فى تحسن والأحمال اقتربت من معدلها الطبيعى

القابضة للكهرباء: وضع الشبكة فى تحسن والأحمال اقتربت من معدلها الطبيعى

رغم طلاقهما.. عاطل وربة منزل يكشفان كواليس سرقة الشقق الفارهة بالشيخ زايد

رغم طلاقهما.. عاطل وربة منزل يكشفان كواليس سرقة الشقق الفارهة بالشيخ زايد

بسبب فيروس كورونا.. أيهما أولى بدخول الرعاية المركزة كبار السن أم الأصغر؟

بسبب فيروس كورونا.. أيهما أولى بدخول الرعاية المركزة كبار السن أم الأصغر؟

على جمعة: جرى إيقاف الحج 22 موسمًا وتوقف الطواف 5 مرات.. فيديو

على جمعة: جرى إيقاف الحج 22 موسمًا وتوقف الطواف 5 مرات.. فيديو

الأقصر تتصدى لـ"كورونا".. إلغاء التجمعات الكبرى والليالى الشعبية بمدينة إسنا وقرية النمسا.. ومطالب بفسخ التعاقد مع المشايخ والمقرئين والمداحين لإلغاء مولد العشى.. والمحافظ: تطهير شامل للمساجد والكنائس

الأقصر تتصدى لـ"كورونا".. إلغاء التجمعات الكبرى والليالى الشعبية بمدينة إسنا وقرية النمسا.. ومطالب بفسخ التعاقد مع المشايخ والمقرئين والمداحين لإلغاء مولد العشى.. والمحافظ: تطهير شامل للمساجد والكنائس

اعرف تحذيرات المرور عند القيادة بالشبورة بعد تأكيد الأرصاد وصولها حد الضباب

اعرف تحذيرات المرور عند القيادة بالشبورة بعد تأكيد الأرصاد وصولها حد الضباب

الحبس وغرامة تصل لـ10 ملايين جنيه لمن يستخلص الذهب دون وجه حق

الحبس وغرامة تصل لـ10 ملايين جنيه لمن يستخلص الذهب دون وجه حق

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة