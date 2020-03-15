تسجيل 4 حالات إصابة جديدة فى هونج كونج بفيروس كورونا

بكين (أ ش أ)

أعلنت منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة تسجيل 4 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليصل إجمالى الحالات المسجلة إلى 145 حالة، وذكرت سلطات الصحة في المنطقة - فى بيان اليوم الأحد، أن الحالات المسجلة لوافدين قادمين من اليابان وألمانيا والنمسا وفرنسا.

وبلغ إجمالي الحالات المسجلة بوباء (كوفيد-19) في هونج كونج 145 حالة، بينها 4 وفيات، فيما تعافى 83 شخصا، ولايزال 58 آخرون في المستشفيات.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة (ووهان) الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية فى يناير الماضى.

وكان باحث متخصص من هونج كونج، حذر من خطورة تفشى موجة ثانية لفيروس كورونا المستجد، تعقب الأولى، مع انخفاض حالات الإصابة بالعدوى واستعادة النشاط الطبيعى تدريجيا نتيجة الإجراءات الصينية لمكافحة الفيروس، وقال بن كاولينج، رئيس قسم علم الأوبئة والإحصاء الحيوي بجامعة هونج كونج، وفقا لما نقلته قناة "روسيا اليوم"، إن السلطات الصينية اتخذت مجموعة متكاملة وغير مسبوقة من التدابير بعد 20 يناير الماضي، للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد، أسفرت عن نتائج إيجابية بالفعل"، مشيرا إلى أن استئناف العمل والدراسة وعودة وسائل النقل إلى طبيعتها وإزالة قيود الحجر الصحي، على إيجابيتها، تحمل في طياتها أيضا بعض المخاطر للسكان.

وأضاف كاولينج أن الصين احتوت بالفعل "الموجة الأولى من فيروس كورونا المستجد على أراضيها بحلول مطلع مارس"، لكنه أعرب عن قلقه من تفشي موجة ثانية عندما يستعيد المواطنون الصينيون نشاطهم الطبيعي المعتاد.

وأعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم /الأحد/ أنها تلقت تقارير عن 10 وفيات و20 حالة إصابة مؤكدة جديدة بمرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) أمس، ما رفع العدد الإجمالي في شتى أنحاء البلاد إلى 3202 وفاة و81023 إصابة حتى نهاية أمس.



وذكرت اللجنة - في تقريرها اليومي - أن جميع حالات الوفيات كانت في مقاطعة هوبي بوسط الصين، وأن حالات الإصابة الجديدة جاءت بواقع 4 حالات في مدينة "ووهان" بمقاطعة "هوبي" و16 حالة وافدة من الخارج ليصل العدد الإجمالي للحالات الوافدة إلى 111 حالة.



وأوضحت اللجنة أنه من بين 16 حالة وافدة جديدة، كانت هناك 5 حالات في بكين و4 حالات في مقاطعة تشجيانغ و3 حالات في شنجهاي و3 حالات في مقاطعة قانسو وحالة واحدة في مقاطعة قوانغدونغ.



وجاءت حالات الإصابة الوافدة المسجلة في بكين أمس بواقع 3 من الولايات المتحدة وواحدة من إيطاليا وأخرى من إسبانيا.

وأضافت اللجنة أن 1370 شخصا خرجوا من المستشفيات أمس بعد تعافيهم، ما رفع العدد الإجمالي للمتعافين في شتى أنحاء الصين إلى 66911 شخصا.

