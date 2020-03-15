اليوم السابع
Ads
الأحد، 15 مارس 2020 06:00 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا فى عمان وارتفاع إجمالى المصابين إلى 21

الأحد، 15 مارس 2020 04:16 م
تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا فى عمان وارتفاع إجمالى المصابين إلى 21 كورونا - أرشيفية
كتب محمد تهامى زكى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت وزارة الصحة فى سلطنة عمان، اليوم الأحد، تسجيل حالة إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" لمقيم ويتلقى العلاج  بالمستشفى حالياً، ليرتفع العدد الكلّى للحالات المسجلة فى السلطنة إلى 21 حالة، منهم 18 حالة منها مرتبطة بالسفر إلى إيران وحالة واحدة مرتبطة بالسفر إلى إيطاليا، وجارٍ التقصى الوبائى عن حالتين.

بيان الصحة العمانية
بيان الصحة العمانية

وأهابت الوزارة بالجميع التقيد بإجراءات الحجر الصحى حسب الإرشادات وعدم ارتياد الأماكن العامة، كما أهابت بجميع المواطنين والمقيمين المداومة على تنظيف اليدين بالماء والصابون واتباع العادات الصحية عند العطس والسعال، وتجنب ارتياد دور السينما، وتجنب السفر إلّا للضرورة القصوى، واتباع إجراءات الوقاية أثناء الشعائر الدينية والتجمعات الأسرية والاجتماعية.

صحة سلطنة عمان
صحة سلطنة عمان

ودعت وزارة النقل فى سلطنة عمان، أصحاب القوارب العاملة فى سواحل محافظة مسندم إلى التوقف الفورى لعمليات استيراد وتصدير البضائع بينها وبين القوارب المفتوحة القادمة من إيران، ضمن الاجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وكتبت الوزارة، عبر حسابها على تويتر: "تدعو الوزارة أصحاب القوارب المفتوحة العاملة فى سواحل محافظة مسندم إلى التوقف الفورى لعمليات استيراد وتصدير البضائع عبر المناولة اليدوية فى عرض البحر، بينها وبين القوارب المفتوحة القادمة من الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وذلك ضمن الاجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا".

وكانت سلطنة عمان، أعلنت تعليق جميع الأنشطة والفعاليات الرياضية والشبابية اعتبارا من، اليوم الأحد، كما أعلنت تعليق التأشيرات السياحية لمدة 30 يوما اعتبارا من 15اليوم، كما أنها لن تسمح للسفن السياحية بالرسو فى موانئها أثناء تلك الفترة وستعلق الأنشطة الرياضية خلالها.

 

 


كورونا

فيروس كورونا

الصحة العمانية

سلطنة عمان

كوفيد 19

ايران

ايطاليا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
خطة تعامل البنوك مع كورونا.. أبرزها إلغاء رسوم السحب من الصراف الآلى

خطة تعامل البنوك مع كورونا.. أبرزها إلغاء رسوم السحب من الصراف الآلى

هل يتوج الأهلي بدرع الدورى حال إلغائه الموسم الجارى؟.. اتحاد الكرة يجيب

هل يتوج الأهلي بدرع الدورى حال إلغائه الموسم الجارى؟.. اتحاد الكرة يجيب

انفوجراف.. 4 خطوات بسيطة لحماية أغطية السرير والملابس من فيروس كورونا

انفوجراف.. 4 خطوات بسيطة لحماية أغطية السرير والملابس من فيروس كورونا

أخبار مصر اليوم .. وزير الاتصالات يجتمع مع شركات المحمول لتوفير خدمات الإنترنت مجانا للطلبة

أخبار مصر اليوم .. وزير الاتصالات يجتمع مع شركات المحمول لتوفير خدمات الإنترنت مجانا للطلبة

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 15-3-2020 وعيار 24 بـ184.73 ريال سعودى

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 15-3-2020 وعيار 24 بـ184.73 ريال سعودى

فيديو ..لماذا أصبحت أوروبا بؤرة انتشار فيروس كورونا العالمى ؟

فيديو ..لماذا أصبحت أوروبا بؤرة انتشار فيروس كورونا العالمى ؟

وزير الاتصالات يجتمع مع شركات المحمول لتوفير خدمات الإنترنت مجانا للطلبة

وزير الاتصالات يجتمع مع شركات المحمول لتوفير خدمات الإنترنت مجانا للطلبة

"الصحة" تكشف حقيقة علاج المضادات الحيوية لفيروس كورونا.. اعرف التفاصيل

"الصحة" تكشف حقيقة علاج المضادات الحيوية لفيروس كورونا.. اعرف التفاصيل

"التعليم": درجات الأنشطة لا تضاف لمجموع الطالب ولن تؤثر على نتيجته

"التعليم": درجات الأنشطة لا تضاف لمجموع الطالب ولن تؤثر على نتيجته

"التموين" تطلق غدًا تطوير أسواق الجملة فى مصر لتوفير السلع للمواطنين

"التموين" تطلق غدًا تطوير أسواق الجملة فى مصر لتوفير السلع للمواطنين

15 معلومة عن الإجراءات الوقاية المتخذة من محافظة الأقصر لمكافحة كورونا

15 معلومة عن الإجراءات الوقاية المتخذة من محافظة الأقصر لمكافحة كورونا

"الآثار المصرية تحت السيطرة".. عقوبات تصل للسجن المشدد لمواجهة بيعها

"الآثار المصرية تحت السيطرة".. عقوبات تصل للسجن المشدد لمواجهة بيعها

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة