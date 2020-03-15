اليوم السابع
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تركيا تغلق الملاهى الليلية لوقف تفشى كورونا

الأحد، 15 مارس 2020 09:33 م
تركيا تغلق الملاهى الليلية لوقف تفشى كورونا محاولات لمنع تفشى كورونا
رويترز

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قالت وزارة الداخلية التركية، اليوم الأحد، إنه سيتم إغلاق الحانات والملاهى الليلية في تركيا ابتداء من يوم الاثنين في محاولة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأضافت الوزارة أنه سيبدأ سريان هذا الإغلاق المؤقت من الساعة العاشرة صباحا(0700 بتوقيت جرينتش) يوم الاثنين.

ولم توضح الوزارة إلى متى سيستمر هذا الإغلاق.  

وذكر موقع تركيا الآن، التابع للمعارضة التركية، أن الأحزاب السياسية في تركيا قررت إلغاء اجتماعاتها بمقر البرلمان التركي، في خطوات وقائية من انتشار وباء كورونا القاتل "كوفيد 19"، فيما لم تعلن قيادات الأحزاب عن مدة زمنية محددة لعودة الاجتماعات مرة أخرى، حيث قالت صحيفة "أوضة تي في" التركية، اليوم الأحد، إن حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، برئاسة رجب طيب أردوغان، أعلن عن إلغاء اجتماع أعضاء الحزب الذي كان من المقرر انعقاده غد الاثنين، وكذلك تأجيل اجتماعي مجلس إدارة الحزب واللجنة التنفيذية المركزية.

فيما أكد نائب رئيس مجموعة حزب الشعب الجمهوري أوزجور أوزال، في بيان رسمي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أن الحزب قرر إلغاء الاجتماع الأسبوعي له بالبرلمان والذي كان من المقرر له يوم الثلاثاء 17 مارس، فيما أعلن نائب رئيس كتلة حزب الحركة القومية بالبرلمان، إركان أكتشاي، أن الحزب قرر إلغاء اجتماعه بالبرلمان الذي كان من المقرر انعقاده يوم الثلاثاء المقبل، في سبيل اتخاذ التدابير اللازمة للوقاية من فيروس كورونا.


تركيا

كورونا

حانات تركيا

ملاهى ليليه

فيروس كورونا

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