اليوم السابع
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تراجع مؤشرات بورصة الكويت بختام تعاملات جلسة بداية الأسبوع

الأحد، 15 مارس 2020 01:34 م
تراجع مؤشرات بورصة الكويت بختام تعاملات جلسة بداية الأسبوع بورصة الكويت
كتب هانى الحوتى

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استأنفت بورصة الكويت، تعاملاتها خلال جلسة تداول اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعى للمؤشرات بضغوط هبوط 8 قطاعات.
 
وهبط مؤشر السوق العام بنسبة 5.48% خاسرا 268.55 نقطة ليغلق عند مستوى 4636.06 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 6.51% خاسراً 341.41 نقطة ليغلق عند مستوى 4904.74 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 2.91% خاسراً 123.03 نقطة ليغلق عند مستوى 4111.37 نقطة، وتراجع مؤشر رئيسى 50 بنسبة 4.36%، خاسرا 185.11 نقطة ليغلق عند مستوى 4057.06 نقطة.
 
وجرى التداول بختام التعاملات على 156.4 مليون سهم بقيمة 38.5 مليون دينار كويتى عبر 8859 صفقة.
 
وتراجعت 8 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع المواد الأساسية بنسبة 9.72%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 6.83%، ثم قطاع البنوك بنسبة 6.55%، ثم قطاع العقار بنسبة 6.27%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 4.24%، أعقبه قطاع الصناعة بنسبة 3.38%، تلاه قطاع النفط والغاز بنسبة 4.34%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 2.14%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.82%، فيما ارتفع قطاع التأمين بنسبة 2.60%.
 
وجاء سهم "شركة الكويت للتأمين" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 10%، تليه تصنيف وتحصيل الأموال بنسبة 10%، ثم شركة وربة للتأمين بنسبة 9.98%، فيما تصدر سهم "شركة السكب الكويتية" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 22.67% ثم شركة طيران الجزيرة بنسبة 22.39%، ثم مجموعة الصناعات الوطنية القابضة بنسبة 17.39%.
 
وفى سياق متصل أعلنت بورصة الكويت، عن عدة قرارات وخطوات احترازية ووقائية للحفاظ على صحتهم بما يتوافق مع الإرشادات من وزارة الصحة، وهى إغلاق مبنى بورصة الكويت عن الجمهور، وتقديم خدمة التداول عبر الأونلاين والاتصال هاتفيا بالوسيط، تعقيم مبنى بورصة الكويت بشكل متواصل بما يضمن بيئة عمل صالحة للجميع، تخفيض عدد العاملين فى البورصة بالحد الأدنى بما يوفر المتطلبات التشغيلية، ومنع العاملين ببورصة الكويت أو شركات الوساطة ممن تنطبق عليه شروط الحجر المنزلى من العم
 
كما ألزمت بورصة الكويت، شركات الوساطة بوضع معقمات للعاملين، والإلتزام بكافة التعليمات الوقائية والاحترازية الصادرة من وزارة الصحة مع متابعتها يوميا لأى تطورات ومتغيرات.
 
 
كما أعلنت بورصة الكويت، عن تأجيل صفقات نقل الملكية، الصفقات الخاصة وجميع مزادات التنفيذ الجبرى، بالإضافة إلى نظام تداول الأوراق المالية غير المدرجة، وذلك خلال الفترة من 15 إلى 19 مارس، وحتى إشعار آخر.

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