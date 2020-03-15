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تجديد حبس عاطلين بتهمة خطف وقتل سمسار وإلقاء جثته بإحدى ترع المنوفية

الأحد، 15 مارس 2020 01:29 م
تجديد حبس عاطلين بتهمة خطف وقتل سمسار وإلقاء جثته بإحدى ترع المنوفية حبس - أرشيفية
المنوفية - محمد فتحى

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قررت نيابة مركز بركة السبع بمحافظة المنوفية، تحت إشراف المستشار محمد البواب المحامى العام لنيابات المنوفية والمستشار السيد البحيرى رئيس النيابة الكلية، تجديد حبس عاطلين بتهمة اختطاف سمسار وقتله والقاء جثته بترعة بقرية أبنهس، 15 يوما على ذمة التحقيقات . 

وتمكنت مباحث مركز بركة السبع بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن المنوفية، من كشف ملابسات اختطاف سمسار ببركة السبع، والتعدى عليه بالضرب ووفاته متأثراً بإصابته، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات. 

تلقى اللواء محمد ناجى مدير أمن المنوفية ، إخطاراً من مأمور مركز شرطة بركة السبع بمديرية أمن المنوفية من (سائق - مقيم بدائرة المركز) أنه حال تواجده بطريق (الغوري/ بركة السبع) بدائرة المركز شاهد 4 أشخاص يقومون باصطحاب شخص آخر داخل سيارة "حدد رقمها"، وفى وقت لاحق تبلغ من (ربة منزل - مقيمة بدائرة مركز شبين الكوم) بأن الشخص المُختطف زوجها (سمسار ماشية – مقيم بدائرة المركز، واتهمت كلٍ من (سائق ، عاطل – لهما معلومات جنائية - مُقيمان بدائرة مركز شبين الكوم) باصطحاب زوجها لمكان غير معلوم لخلافات مالية بينهم .

على الفور قرر اللواء محمد عمارة مدير المباحث الجنائية، واللواء أحمد حماد رئيس فرع الأمن العام، والمقدم محمد أبو العزم مفتش الأمن العام بمديرية أمن المنوفية، تشكيل فريق من قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائى بالمنوفية، توصلت جهوده إلى قيام المتهمان المذكوران بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع (3 أشخاص – لاثنين منهم معلومات جنائية).

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط اثنين من المتهمين، وعثر بحوزتهما على (قطعتى سلاح أبيض "سنجة")، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع باقى المتهمين ، وقررا بوجود خلافات بين المجنى عليه والمتهمان الأول والثانى لسابقة تعديه عليهما بالضرب منذ حوالى أسبوع والاستيلاء منهما على مبلغ مالى وبعض الأوراق الخاصة بهما "لم يُبلغا عن الواقعة" فعقدا العزم على الانتقام منه، وفى سبيل تنفيذ مخططهم قاموا بإعداد سيارتين ملاكى والأسلحة المضبوطة بحوزتهما وقاموا بخطف المجنى عليه حال استقلاله تروسيكل "مُحمل عليه 3 رؤوس ماشية" وتهديده بأسلحة بيضاء وإيثاقه ووضعه داخل السيارة ، وتوجهوا به لمدينة العاشر من رمضان وقاموا بإخفاء التروسيكل ورؤوس الماشية لدى أحد الأشخاص (حداد مسلح - مُقيم بدائرة قسم شرطة ثانٍ العاشر من رمضان)، واحتجاز المجنى وتعدى المتهم الأول عليه بالضرب بقالب طوب على رأسه فأودى بحياته وقام المتهمين بنقل جثمانه بالسيارة الخاصة بالمتهم الأول والتخلص منها بإلقائها على جانب الطريق الزراعى وسط زراعات بوص بزمام قرية أبنهس دائرة مركز قويسنا وهربوا.

تم بإرشاد المتهمان العثور على الجثة موثوقة اليدين من الخلف وبها إصابات بالرأس والوجه ونزيف بالأنف والأذن اليمنى، والسيارة المستخدمة فى الواقعة والتروسيكل الخاص بالمجنى عليه و3 رؤوس ماشية، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهمين الهاربين.

 


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