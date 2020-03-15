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تأجيل محاكمة عاطلين بالقاهرة بتهمة تزوير المستندات والمحررات الرسمية

الأحد، 15 مارس 2020 07:49 م
تأجيل محاكمة عاطلين بالقاهرة بتهمة تزوير المستندات والمحررات الرسمية محكمة_أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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اجلت محكمة جنايات القاهرة، محاكمة عاطلين بتهمة تكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطهم الاجرامي في تزوير المستندات والمحررات الرسمية في منطقة المقطم، إلى جلسة 11 أبريل القادم .

وكانت النيابة العامة ، أسندت إلى المتهمين تهمة تكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الاجرامي في ممارسة تزوير المستندات والمحررات الرسمية ، حيث تبين من خلال التحقيقات معهما ، أن المتهم الأول ليس موظف عمومي ، قام بالاشتراك مع موظف عمومى حسن النية " كاتب تحقيقات بنيابة الخليفة " عن طريق المساعدة ، في ارتكاب تزوير في محرر رسمي وهو محضر تحقيق النيابة العامة ، وذلك بجعل واقعة مزورة وهي الادلاء والتوقيع باسم مغاير لاسمه الحقيقي في صورة واقعة صحيحة وتمت الجريمة بناء علي تلك المساعدة  .

وقام المتهمان الأول والثاني، وهم ليسوا من أرباب الوظائف العمومية بالاشتراك مع اخر مجهول بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب تزوير في محررين رسميين وهما بطاقتي الرقم القومي باسم احد الاشخاص والمنسوب صدورها لمصلحة الاحوال المدنية بوزارة الداخلية وتلك بان اصطنعوها كليا علي غرار المحررات الصحيحة منها وتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة  .

كما قاما بالاشتراك مع مجهول بطريقي الاتفاق والمساعدة مع موظف عام حسن النية المختصين بمكتبي شهر عقاري الاهرام وجنوب القاهرة في ارتكاب تزوير في محررين رسميين هما محضر توثيق وذلك بجعله واقعة مزورة وهي بيع قطعة ارض ، وقاما مع مجهول بالتوقيع علي محضر التصديق بتوقيع نسبه زورا اليه .   

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة ، وأخطرت النيابة العامة ، التي تولت مباشرة التحقيق ، والتي أحالتهما إلى محكمة الجنايات عقب انتهاء التحقيق معهما ، والتي قررت التأجيل.

 


تأجيل محاكمة

تهمة التزوير

المحررات الرسمية

الخليفة والمقطم

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