تأجيل الدراسة بالمراكز الإسلامية بكفر الشيخ.. وتعليق العمل بـ427 حضانة

وقال وكيل الأوقاف بكفر الشيخ، إنه نظراً لحرص الوزارة على الإسهام الجاد فى الإجراءات الوقائية والاحترازية تجاه الحيلولة دون انتشار فيروس كورونا، فإن الوزارة قد نسقت مع المشيخة العامة للطرق الصوفية، وتم الاتفاق بينهما على الاكتفاء بخطبة الجمعة التي خصصت للحديث عن الإسراء والمعراج يوم 25 رجب، الموافق 20 مارس الجاري، وعدم إقامة أية فعاليات جماهيرية أو احتفالية، فى ضوء تعليمات الأوقاف بقصر عمل المساجد فى المرحلة الراهنة على الصلاة وخطبة الجمعة، وبما لا يزيد عن خمس عشرة دقيقة، مع حرص الجميع على إعلاء المصلحة الوطنية والتحرك في ضوء فقه النوازل، وما يقتضيه فقه الأولويات، وفقه المقاصد العامة للتشريع التى يأتى الحفاظ على الأنفس والأوطان في القلب منها، مؤكداً أنه تم التعميم على جميع الإدارات بذلك.

وأضاف، أنه تم إلغاء الاحتفالات السنوية بالمولد الرجبي للعارف بالله سيدي إبراهيم الدسوقي، امتثالًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 606 بتاريخ 9 مارس 2020، بتعليق إقامة أى احتفالات أو أنشطة أو موالد أو مؤتمرات، للحد من انتشار فيروس كورونا.

وعلى جانب آخر، أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة كفر الشيخ، في بيان لها، تعليق العمل بأنشطة جميع دور الحضانة الحكومية والخاصة بالمحافظة لمدة أسبوعين، طبقًا لقرار رئيس الجمهورية، لمنع انتشار فيروس كورونا.

وقال المحاسب السيد مسلم وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، إن القرار، يشمل 427 حضانة، من بينها 166 حضانة حكومية و261 حضانة خاصة مرخصة، بالإضافة للحضانات غير المرخصة أيضاَ، بعد تعليمات وزيرة التضامن الدكتورة نيفين القباج، مؤكداً أن وزيرة التضامن الاجتماعي، نيفين القباج، شددت على متابعة تفعيل القرار، والمرور على الحضانات الخاصة، ومنع فتحها حفاظاّ على صحة الأطفال.