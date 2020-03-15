اليوم السابع
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خالد صلاح
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برلمان رومانيا يوافق على تشكيل الحكومة الجديدة لمواجهة فيروس كورونا المستجد

الأحد، 15 مارس 2020 03:00 ص
برلمان رومانيا يوافق على تشكيل الحكومة الجديدة لمواجهة فيروس كورونا المستجد علم رومانيا
أ ش أ

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وافق برلمان رومانيا اليوم على تشكيل الحكومة الجديدة للبلاد برئاسة لودوفيتش اوربان، وهى ذات الحكومة التى فقدت الثقة فى الشهر الماضي.

وذكرت شبكة (أيه.بي.سي.نيوز) الإخبارية الأمريكية أن حكومة أوربان حظيت بتأييد 286 من أعضاء البرلمان بمجلسيه (النواب والشيوخ)، فيما صوت 23 عضوا ضدها .

وصرح مارسل سيولاكو زعيم حزب المعارضة الرئيسى /الديمقراطيون الاجتماعي/ بأن أعضاء الحزب صوتوا لصالح الحكومة الجديدة على الرغم من أن رئيسها أوربان لا يستحق التأييد لأن الشعب الرومانى فى حاجة إلى حكومة فاعلة وقادرة على مواجهة فيروس كورونا المستجد بشكل سريع.

تجدر الإشارة إلى أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد فى رومانيا بلغت 109 حالات .

وكانت ذات الحكومة الرومانية برئاسة اوربان قد فقدت ثقة البرلمان فى الخامس من شهر فبراير الماضي.

 


رومانيا

كورونا

فيروس كورونا

بوخارست

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