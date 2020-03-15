انهيار منزل مكون من طابقين بقرية سنتماى بميت غمر واحتراق شقة بالمنصورة

الدقهلية شريف الديب

انهار منزل مكون من طابقين بقرية سنتماى التابعة لمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، دون خسائر فى الأرواح، وتلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء السيد سلطان مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ، إلى مأمور مركز ميت غمر، من ادارة شرطة النجدة، بانهيار منزل بقرية سنتماى التابعة للوحدة المحلية بقرية أوليلة مركز التابعة لدائرة المركز.

وعلى الفور انتقل مأمور المركز والرائد أحمد فريد رئيس مباحث المركز، ورئيس مركز ومدينة ميت غمر، إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين أن المنزل ملك المواطن يوسف الصعيدى، والمنزل عبارة عن طابقين مبنى بالطوب اللبن، ومفروش بالخشب، والسدة الطنية وبالفحص وبالمعاينة تبين لا يوجد خسائر فى الأرواح ولا إصابات جراء الانهيار، وجارى تحرير محضر بالواقعة، وجارى عرض المنزل على لجنة هندسية.

وعلى الجانب الآخر تمكنت قوات الحماية المدنية بالدقهلية من السيطرة على حريق هائل شب فى شقة سكنية بنطاق حى غرب المنصورة .

وتلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء السيد سلطان مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ من إدارة شرطة النجدة، يفيد بنشوب حريق بشارع الحرمين بجوار موقف الثلاجة بالمنصورة.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث القسم، والعقيد أحمد الجميلى مأمور القسم، إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين أن الحريق فى عقار مكون من دور أرضى وأربعة أدوار علوية، باسم محمود رزق والحريق بشقة بالدور الأول علوى ملك المواطن مينا مجدى عوض، وتم السيطرة وإخماد الحريق بمعرفة قوات الحماية المدنية وتم الدفع بسيارة إطفاء، وسيارة إسعاف، وبالفحص المبدئى تبين أن سبب الحريق هو ماس كهربائى، ولم يسفر الحريق عن أى خسائر بالأرواح أو إصابات بشرية بينما تبين احتراق محتويات الشقة بالكامل، وجارى تحرير محضر بالواقعة وعرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.