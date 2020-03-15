امتلاء سد الرافعة بمياه السيول والفائض يواصل تدفقه عبر وادى العريش

شمال سيناء - محمد حسين

قال أحمد عبد الحليم رئيس مدينة الحسنة بوسط سيناء، إن مياه السيول المتدفقة حاليا تواصل سيرها عبر مسار وادى العريش هى الفائض من سد الرافعة بعد اكتمال ملئه .

وأضاف أن درجة الاستعداد لأى جديد من السيول قائمة ، لافتا إلى أن الفائض من مياه السيول وصل لقرية لحفن جنوب العريش ، وساعد على ارتواء مساحات شاسعة من الاراضى وواصل السير مساره عبر مجرى وادى العريش .

وفى سياق متصل ، يواصل السيل تدفقه عبر مجرى وادى العريش، بارتفاعات تراوحت بين 3 إلى 5 سم، وعبر مسارات لم تتسبب فى اى خسائر، وواصل الأهالى فى مدينة العريش تجمعهم على جسر الوادى ومشاهدة السيل .

وفى تصريح له قال جارى سعد عضو مجلس النواب عن دائرة وسط سيناء انه تقدم بطلب لوزير الكهرباء لسرعة توصيل واصلاح خطوط الكهرباء التى اضيرت خلال السيول ،مشيرا إلى أن الوزير أفاد بان الإصلاح سيتم فور انتهاء موجة السيول .

وتواصل لليوم الثالث بمناطق مركزى الحسنة والعريش ونخل تدفق مياه السيول الثالث على التوالى .

وتلقت غرفة عمليات شمال سيناء، بلاغات بإستمرار تحرك السيول فى مجرى وادى العريش ووادي الأزارق واستمرت فى سيرها وصولا لنهاية المصب عند البحر المتوسط.

وقال سليمان فرج محمد رئيس مركز ومدينة نخل بوسط سيناء فى بيان له اليوم الأحد انه قام بمتابعة أعمال مخرات السيول فى قرى الريد، بئر جريد، رأس النقب، الكونتيلا والتى شهدت موجة سيول

وأكد " سليمان "أن مدينة نخل لا تزال فى استعداد تام لمجابهة أخطار السيول القائمة واى قادم ، لافتا انه تم توزيع إعانات عاجلة على 300 مِن الأهالي بقرى تعرضت للسيول .

وتسببت السيول التى وصلت لمنطقة " روض ابو سالم " بنطاق مركز الحسنة بوسط سيناء فى اضرار لحقت بمسار الطريق الرئيسى " الاسماعيلية العوجه " .



