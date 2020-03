الوقاية أولا.. غسل اليدين شرط ركوب حافلات رواندا بعد أول إصابة كورونا.. فيديو

كتب محمد رضا

أكدت موريتانيا ورواندا وسيشيل وجمهورية أفريقيا الوسطى، أول حالات إصابة بالفيروس التاجى كورونا المستجد "كوفيد 19"، أمس السبت، ليرتفع عدد الدول الأفريقية التى أبلغت عن اختبارات إيجابية للفيروس، إلى 23 دولة أفريقية.

وفى هذا الإطار، تحركت حكومات هذه الدول بسرعة لاحتواء انتشار الفيروس القاتل، حيث أعلنت رواندا والسنغال ومدغشقر وموريشيوس والمغرب وكينيا تدابير رقابة أشد، بما فى ذلك حظر التجمعات العامة، ووقف الرحلات الجوية وإغلاق المدارس والجامعات، وجاء هذا بعد أيام قليلة من وصف منظمة الصحة العالمية لتفشى المرض بأنه وباء، ما جعل هناك قلق بين الأخصائيين الصحيين بشأن قدرة بعض الدول الأفريقية على مواجهة التحديات اللوجستية والمالية التى يشكلها الفيروس سريع الانتشار، وذلك وفقًا لما نشرته وكالة "رويترز" للأنباء.

Rwanda: Kigali city has installed several hand washing running taps at all bus parks courtesy of the ministry of health of Rwanda to prevent COVID-19 from spreading. #GachokaOnCOVID19 pic.twitter.com/6t68gDBBpc

— Kawangware Finest™️ (@cbs_ke) March 15, 2020

وإضافة إلى الإجراءات السابقة، فإن رواندا التى اكتشفت حالة إصابة واحدة بفيروس كورونا، كثفت جهودها على نحو خاص وبطرق مبتكرة، حيث نشرت فى عاصمتها أحواض محمولة لغسل اليدين، وتركزت أحواض غسل اليدين فى محطات الحافلات والمطاعم والبنوك والمحلات التجارية فى جميع أنحاء العاصمة كيجالى.

وبهذا أصبح غسل اليدين فى الأحواض المنتشرة بجميع أرجاء مواقف حافلات النقل العام فى رواندا، بمثابة شرطًا أساسيًا لاستقلال الأتوبيس العام، وفى هذا الصدد، أشارت التقارير الإعلامية، إلى أن قرار تركيب صنابير غسل اليدين التى التف حولها الناس لتعقيم أيديهم وتنظيفها، جاء بعد موافقة وزارة الصحة فى رواندا، بهدف الوقاية من انتشار الإصابات بفيروس كورونا المستجد.



غسل اليدين فى مواقف حافلات رواندا

ويشار إلى أن منظمة الصحة العالمية، كانت قد أعلنت، اليوم الأحد، أن إجمالى عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) على مستوى العالم، بلغ 152 ألفا و428 حالة، ولفتت المنظمة - وفقا لشبكة "سى إن إن" الأمريكية، إلى أن 5 آلاف و393 شخصا توفوا نتيجة إصابتهم بالفيروس الوبائى، وتم تسجيل حالات الإصابة فى 141 دولة.

وأوضحت منظمة الصحة العالمية، أن الصين مازالت أكثر الدول تضررا من الفيروس، حيث سجلت 81 ألفا و48 حالة، تلتها إيطاليا التى سجلت 21 ألفا و157 حالة، فيما تأتى إيران فى المرتبة الثالثة عالميا بأكثر من 12 ألفا و700 حالة.

ويذكر أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر فى أواخر ديسمبر 2019 فى مدينة "ووهان" الصينية فى سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية فى يناير الماضى.