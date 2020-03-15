"الوطنية للإعلام" تعلن تكثيف البرامج التعليمية لكافة المراحل عبر شاشاتها وإذاعاتها

كتب محمد السيد

وجه حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام القطاعات المعنية باتخاذ كافة إجراءاتها واستعداداتها لتقديم الخدمات التعليمية بمحتوى تعليمي متميز لتفعيل دور القنوات التعليمية في تلك الفترة، وتكثيف برامجها التعليمية لكافة المراحل التعليمية الثلاث الابتدائي والاعدادي والثانوي والتعليم الأزهري والفني دعماً لأبنائنا الطلاب وذلك في إطار دورها الوطني ومساندة للدولة المصرية في إجراءاتها الاحترازية والوقائية ضد مرض كورونا.

وأضاف حسين زين فى بيان له، أنه سوف البرامج نخبة من المعلمين المتميزين وتقديم شرح واف للمواد الدراسية لتكون بمثابة المدرسه على الهواء مباشرة، وسوف تبدأ القنوات والاذاعات التعليمية المتخصصة والقنوات الاقليمية من الغد في تقديم خدماتها التعليمية عبر برامجها المختلفة.

وتتمنى الوطنية للإعلام التوفيق للطلاب، داعيه الله أن يحفظ مصر و شعبها من كل سوء.