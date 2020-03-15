النمسا.. حظر التجمعات التي يزيد عدد المشاركين فيها عن 5 أفراد

(رويترز)

أعلن المستشار النمساوى زيباستيان كورتس فرض قيود كبيرة على الحركة فى الأماكن العامة اليوم الأحد وحث النمساويين على عزل أنفسهم وحظر التجمعات التى يزيد عدد المشاركين فيها عن خمسة وفرض مزيدا من القيود على من يمكنهم دخول البلاد.

وقال متحدث باسم الحكومة إن القيود على الحركة والتجمعات العامة ستبدأ السريان غدا الاثنين بينما صدرت أوامر بإغلاق المطاعم اعتبارا من بعد غد الثلاثاء الذى سيشهد أيضا بدء تطبيق القيود الجديدة على دخول البلاد.

وقال مكتب كورتس فى بيان "النمساويون مطالبون بعزل أنفسهم... يعنى هذا اقتصار التواصل الاجتماعى على من يعيشون معهم".

وأضاف أنه ينبغى أن يقتصر خروج الناس من منازلهم على الذهاب لأداء أعمال لا يمكن تأجيلها أو لشراء إمدادات الطعام الضرورية ومساعدة الآخرين.

وتابع مكتب المستشار فى بيانه أنه سيُسمح فقط بالتجمعات التى تضم أكثر من خمسة أفراد من أجل الأنشطة الى تسهم فى مكافحة تفشى فيروس كورونا.

وقال كورتس لوكالة الأنباء النمساوية إن الشرطة ستتمركز فى الملاعب والأماكن المفتوحة اعتبارا من اليوم الأحد وستطلب من التجمعات الكبيرة التفرق.

وسجلت النمسا 800 حالة إصابة بفيروس كورونا وحالة وفاة واحدة اليوم الأحد، حسبما أفادت وزارة الصحة.

ووسعت النمسا أيضا قائمة الدول المحظور على القادمين منها الدخول لتشمل أيضا بريطانيا وهولندا وروسيا وأوكرانيا. وقالت إنه سيكون بمقدور القادمين من الدول المدرجة بالقائمة الدخول فقط إذا خضعوا لحجر صحى فى منازلهم لمدة أسبوعين أو كانت لديهم شهادة صحية سارية.

وأغلقت النمسا بالفعل حدودها أمام معظم الوافدين من سويسرا وإيطاليا بسبب تفشى فيروس كورونا فى البلدين وأعلنت فى وقت سابق عن إجراءات أخرى تشمل إغلاق المدارس ومعظم المتاجر، عدا التى تبيع المواد الغذائية والأدوية، اعتبارا من يوم الاثنين.