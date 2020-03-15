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المالية: إجراءات الإصلاح الاقتصادي وفرت لنا المساحة لتغطية 100 مليار جنيه

الأحد، 15 مارس 2020 01:35 م
المالية: إجراءات الإصلاح الاقتصادي وفرت لنا المساحة لتغطية 100 مليار جنيه كورونا
كتب أحمد حمادة

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أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية ان إجراءات الاصلاح الاقتصادي التي تم تنفيذها منذ عام 2016 هي التي اتاحت للدولة مساحة لنتمكن من توفير 100 مليار جنيه التى أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسى للتعامل مع فيروس كورونا واتخذ الإجراءات الوقائية والطبيعة اللازمة للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين، مشيرا إلى انه فور طلب وزارة الصحة لمبلع 187.6 مليون جنيه تم توفيرها على الفور.
 
وكان الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أعلن امس السبت، إن الـ100 مليار جنيه التى وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتخصيصها لتمويل الخطة الشاملة وما تتضمنه من إجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا، "جاهزة" بالفعل من احتياطيات الدولة.
 
وأضاف وزير المالية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادى أتاحت وفورات مالية لمثل تلك الظروف الاستثنائية، قائلًا " الـ100 مليار جنيه جاهزة من الاحتياطيات العامة للدولة، وهى الأموال الموجودة للتعامل مع مثل هذه الظروف، إحنا فى ظروف استثنائية والمهم نحمى بلدنا الآن".
 
ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتعليق الدراسة فى الجامعات والمدارس لمدة اسبوعين اعتبارًا من يوم غد الأحد الموافق 15 مارس 2020، وذلك فى إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أى تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.
 
كما وجه الرئيس بتخصيص 100 مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة وما تتضمنه من إجراءات احترازية.

وزير المالية

كورونا

أخبار اقتصاد

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