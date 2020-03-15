اليوم السابع
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المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية يتحول للمنطقة الحمراء بضغوط هبوط 17قطاعا

الأحد، 15 مارس 2020 02:42 م
المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية يتحول للمنطقة الحمراء بضغوط هبوط 17قطاعا بورصة السعودية
كتب هانى الحوتى

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تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 1.1% خاسرا 69.70 نقطة ليغلق عند مستوى 6287.36 نقطة، كما تراجع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 5.92% خاسرا 330.77 نقطة ليغلق عند مستوى 5252.37 نقطة، 
  
وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات، 211.2 مليون سهم بقيمة 4.5 مليار ريال، وارتفع 40 سهما، فيما تراجع 146 سهما. 
 
وتراجع 17 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع النقل بنسبة 6.44%، أعقبه قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 4.70%، تلاه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 3.89%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 3.15%، تلاه قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 2.69%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 2.57%، ثم قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 2.56%، ثم قطاع التأمين بنسبة 2.15%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 1.59%، ثم قطاع الخدمات البنوك بنسبة 1.47%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 1.46%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.96%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 0.68%، فيما ارتفع قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 1.88%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 1.76%، ثم قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 0.48%.
 
وجاء سهم "سدافكو"، على رأس القائمة الخضراء بنسبة نمو 6%، ثم سهم أمانة للتأمين بنسبة 3.85%، ثم سهم باعظيم بنسبة 3.42%، فيما جاء سهم "أسمنت اليمامة" على رأس القائمة الحمراء بنسبة انخفاض 10%، ثم سهم "شاكر" بنسبة 9.98%، ثم سهم "وقت اللياقة،" بنسبة 9.95%.
 
وفى سياق آخر أعلنت شركة مجموعة عبد المحسن الحكير للسياحة والتنمية، لمساهميها أنه قد تم إغلاق جميع مراكزها الترفيهية في المملكة العربية السعودية مؤقتا إعتبارا من يوم الأحد 15 مارس 2020م وحتى إشعار أخر، كما أن الشركة بصدد مرحلة تقييم الأثر المالي لإغلاق مراكزها الترفيهية، وسيتم الإعلان لاحقاً عن أي مستجدات بهذا الخصوص.
 
وجاء ذلك بعد قرار وزارة الشؤون البلدية و القروية الخاص بتعليق الأنشطة الترفيهية في المجمعات التجارية وخارجها وإيقاف الأماكن المخصصة للألعاب مؤقتا، اعتبارا من يوم الأحد الموافق 15 مارس 2020م وحتى إشعار أخر وذلك في إطار تعزيز الإجراءات الإحترازية و التدابير الوقائية التي تتخذها المملكة العربية السعودية للسيطرة على فيروس كورونا المستجد (COVID-19) والحد من مخاطر انتشاره وحفاظاَ على صحة المواطنين والمقيمين.  
 
وفى سياق متصل أعلنت السوق المالية السعودية (تداول)، أنه سيتم إدراج وبدء تداول أسهم مجموعة د. سليمان الحبيب للخدمات الطبية اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 17 مارس، بالرمز 4013 وعلى أن تكون نسبة التذبذب اليومي لسعر السهم 10%.

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