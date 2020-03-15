القوى العاملة: تمديد تأشيرات الزيارة بكافة أنواعها للزائرين بالسعودية

تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، عددا من التقارير المهمة والعاجلة من مكتب التمثيل العمالى التابعة للوزارة بسفارات وقنصليات مصر بالخارج فى إطار متابعته على مدار الساعة يوميا معهم أحوال العمالة المصرية فى دول العمل، وذلك من خلال غرفة العمليات المنشأة بهذه المكاتب للرد على أى استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم فى أى وقت، خاصة فى تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس "كورونا"، لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتى قد تتأثر من بعض الإجراءات التى تتخذها بعض الدول فى هذا الخصوص.

وأوضح هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة، أنه فى إطار المتابعة اللحظية لوزير القوى العاملة للمصريين بالخارج، تلقى الوزير عدة تقارير من مكاتب التمثيل العمالى بالسفارات والقنصليات المصرية بالخارج، منها تقرير المستشار العمالى بجدة وليد عبد الرازق أحمد، كشف فيه أن المديرية العامة للجوازات بالمملكة، أتاحت خدمة تمديد تأشيرات الزيارة بكافة أنواعها للزائرين الموجودين داخل المملكة، وذلك من خلال منصة "أبشر" (أبشر أفراد، أبشر أعمال، مقيم) أو بمراجعة إدارات الجوازات فى المناطق فى حال تعذر تمديدها إلكترونيًا، وذلك بناءً على توجيهات وزير الداخلية الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وتماشيًا مع قرار تعليق الرحلات الجوية الدولية للمسافرين.

وقال المستشار العمالى بجدة أن الجوازات دعت كل من قاربت تأشيرات الزيارة الممنوحة لهم على الانتهاء من الموجودين فى المملكة بتأشيرة زيارة عائلية أو تجارية أو سياحية أو للعلاج أو العمل، أو تجاوزت مدة إقامتهم بالمملكة المدة الكاملة للزيارة المحددة بـ(180) يومًا، وتعذر تمديد تأشيرات زيارتهم عبر الخدمات الإلكترونية، بضرورة المبادرة بتسديد رسوم تمديد تأشيرة الزيارة لفترة مماثلة للفترة الزمنية المحددة فى التأشيرة الأساسية للإقامة بالمملكة، ومراجعة أقرب إدارة للجوازات لاستكمال الإجراءات اللازمة لتمديد صلاحية تأشيراتهم.

وأكدت الجوازات أن العمل جارٍ بالتنسيق مع مركز المعلومات الوطنى لإدراج خدمة التمديد الاستثنائى لتأشيرة الزيارة ضمن الخدمات الإلكترونية المقدمة عبر بوابة وزارة الداخلية بمنصة "أبشر" (أبشر افراد، أبشر أعمال، مقيم).

وفى تقرير أخر من مكتب التمثيل العمالى بالكويت، قال المستشار العمالى أحمد إبراهيم، إن القنصلية المصرية بالكويت أصدرت تعليمات بوقف المعاملات والاكتفاء بحالات الطوارئ فقط اعتبارا من اليوم وحتى اشعار اخر لتجنب التجمعات، مع العلم أن مكتب التمثيل العمالى مفتوح فى مواعيد العمل الطبيعية.

وفى تقرير من الرياض، أشار المستشار العمالى أحمد رجائى، إلى أن وزارة الصحة السعودية اكتشفت 17 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصبح العدد الإجمالى للإصابات داخل المملكة 103 من بينهم 48 حالة للمصريين والباقى من جنسيات مختلفة، كما أعلنت شفاء الحالة الثانية من الحالات المصابة بفيروس كورونا ومغادرته مستشفى القطيف بعد أن أثبتت التحاليل المخبرية خلوه من الفيروس.

ومن العاصمة عمان - الأردن، قال تقرير المستشار العمالى طلعت السيد، أن وزير الصحى الأردنى أعلن عن اكتشاف ستة حالات مصابة بفيروس كورونا، منهم أثنين أردنيين خالطوا سائحين بريطانى وأمريكى، و4 سائحين فرنسيين بأحد فنادق عمان، وقد تم حجز الجميع فى الأماكن الخاصة للعزل، ويتوقع وزير الصحة بعودة آلاف الأردنيين القادمين للأردن من دول موبوءة بفيروس كورنا، لذا تم تشكيل فرق الرصد الوبائى، مؤكدا أن الأردن الآن فى مرحلة الاحتواء.