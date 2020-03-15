اليوم السابع
Ads
الأحد، 15 مارس 2020 04:56 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

القابضة للكهرباء: وضع الشبكة فى تحسن والأحمال اقتربت من معدلها الطبيعى

الأحد، 15 مارس 2020 04:00 ص
القابضة للكهرباء: وضع الشبكة فى تحسن والأحمال اقتربت من معدلها الطبيعى محطة كهرباء - صورة أرشيفية
كتبت رحمة رمضان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد الدكتور خالد الدستاوى نائب رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، أن الوضع الحالى للشبكة فى تحسن فى معظم المناطق بمختلف أنحاء الجمهورية، مؤكدًا أن معدل الانقطاعات بدأ يقل بشكل كبير مقارنة باليومين الماضيين بسبب سوء الأحوال الجوية.

وأضاف الدستاوى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن غرفة عمليات الشركة القابضة لكهرباء مصر والغرف الفرعية التابعة لشركات توزيع الكهرباء، تتلقى شكاوى المواطنين وتقوم بالتواصل معهم لحين حل الشكاوى بعض المواطنين فى بعض المناطق والمدن الجديدة.

وقال الدستاوى، أن الأحمال اقتربت من معدلاتها الطبيعية خاصة بعد إعادة التيار الكهربائى لعدد كبير من المواطنين، لافتًا إلى أنه سيتم إعادة التيار الكهربائى للمناطق المفصول عنها بشكل تدريجى لضمان سلامة المواطنين ومهمات الكهرباء.

وأكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه لن يتم إعادة التيار الكهربائى بالمناطق التى تغمرها مياه الأمطار إلا بشكل فنى سليم حفاظًا على سلامة المواطنين والشبكة الكهربائية، مؤكدًا أن هناك بعض المناطق التى ستستغرق وقتًا لحين إعادة التيار لها بسبب امتلاء أكشاك التوزيع بالمياه.

وأضاف شاكر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن وضع الانقطاعات فى تحسن بالمقارنة بالوضع اليومين الماضيين، لافتًا إلى أن شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية تعمل فى درجة الطوارئ القصوى لتلبية احتياجات المواطنين.


القابضة للكهرباء

الكهرباء

انقطاع الكهرباء

اخبار مصر اليوم

اخبار عاجلة

اخبار

الامطار

اليوم السابع بلس

اخبار مصرية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

وزير الكهرباء: لن يتم إعادة التيار إلا بشكل آمن حفاظا على سلامة المواطنين

السبت، 14 مارس 2020 03:16 م

وزير الكهرباء: "التيار انقطع عن منزلى بسبب سوء الأحوال الجوية ولم أبلغ"

السبت، 14 مارس 2020 02:29 م

نائب وزير الكهرباء ورئيس القابضة يتابعون الانقطاعات من مركز تحكم التجمع

السبت، 14 مارس 2020 02:20 م

القابضة للكهرباء: وضع الشبكة فى تحسن و الاحمال اقتربت من معدلها الطبيعي (تحديث)

السبت، 14 مارس 2020 09:00 ص

من 1955 إلى 2019 .. تعرف على مراحل البرنامج النووى المصرى × 29 معلومة

السبت، 14 مارس 2020 07:00 ص

احذر من تشغيل الأجهزة الكهربائية عند عودة التيار.. اعرف التفاصيل

السبت، 14 مارس 2020 03:01 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
جرائم تميم.. السفارة الكينية بالدوحة تتهم قطر بالتنكيل بالعمال الكينيين

جرائم تميم.. السفارة الكينية بالدوحة تتهم قطر بالتنكيل بالعمال الكينيين

هل يساعد غسيل الأنف بمحلول ملحى فى الوقاية من كورونا؟.. الصحة تُجيب

هل يساعد غسيل الأنف بمحلول ملحى فى الوقاية من كورونا؟.. الصحة تُجيب

6 أشهر لإصدار وزير الإسكان قرارات تعديل لائحة قانون البناء.. اعرف التفاصيل

6 أشهر لإصدار وزير الإسكان قرارات تعديل لائحة قانون البناء.. اعرف التفاصيل

مدير مجمع التمور بالوادى الجديد: مستعدون لرمضان وننتج 25 صنفًا بأسعار مخفضة

مدير مجمع التمور بالوادى الجديد: مستعدون لرمضان وننتج 25 صنفًا بأسعار مخفضة

فى رباط ليوم الدين.. السيول تغرق قرية الديسمى.. والقرى المجاورة تأوى المتضررين

فى رباط ليوم الدين.. السيول تغرق قرية الديسمى.. والقرى المجاورة تأوى المتضررين

القابضة للكهرباء: وضع الشبكة فى تحسن والأحمال اقتربت من معدلها الطبيعى

القابضة للكهرباء: وضع الشبكة فى تحسن والأحمال اقتربت من معدلها الطبيعى

رغم طلاقهما.. عاطل وربة منزل يكشفان كواليس سرقة الشقق الفارهة بالشيخ زايد

رغم طلاقهما.. عاطل وربة منزل يكشفان كواليس سرقة الشقق الفارهة بالشيخ زايد

بسبب فيروس كورونا.. أيهما أولى بدخول الرعاية المركزة كبار السن أم الأصغر؟

بسبب فيروس كورونا.. أيهما أولى بدخول الرعاية المركزة كبار السن أم الأصغر؟

على جمعة: جرى إيقاف الحج 22 موسمًا وتوقف الطواف 5 مرات.. فيديو

على جمعة: جرى إيقاف الحج 22 موسمًا وتوقف الطواف 5 مرات.. فيديو

الأقصر تتصدى لـ"كورونا".. إلغاء التجمعات الكبرى والليالى الشعبية بمدينة إسنا وقرية النمسا.. ومطالب بفسخ التعاقد مع المشايخ والمقرئين والمداحين لإلغاء مولد العشى.. والمحافظ: تطهير شامل للمساجد والكنائس

الأقصر تتصدى لـ"كورونا".. إلغاء التجمعات الكبرى والليالى الشعبية بمدينة إسنا وقرية النمسا.. ومطالب بفسخ التعاقد مع المشايخ والمقرئين والمداحين لإلغاء مولد العشى.. والمحافظ: تطهير شامل للمساجد والكنائس

اعرف تحذيرات المرور عند القيادة بالشبورة بعد تأكيد الأرصاد وصولها حد الضباب

اعرف تحذيرات المرور عند القيادة بالشبورة بعد تأكيد الأرصاد وصولها حد الضباب

الحبس وغرامة تصل لـ10 ملايين جنيه لمن يستخلص الذهب دون وجه حق

الحبس وغرامة تصل لـ10 ملايين جنيه لمن يستخلص الذهب دون وجه حق

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة