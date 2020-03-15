القابضة للكهرباء: وضع الشبكة فى تحسن والأحمال اقتربت من معدلها الطبيعى

كتبت رحمة رمضان

أكد الدكتور خالد الدستاوى نائب رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، أن الوضع الحالى للشبكة فى تحسن فى معظم المناطق بمختلف أنحاء الجمهورية، مؤكدًا أن معدل الانقطاعات بدأ يقل بشكل كبير مقارنة باليومين الماضيين بسبب سوء الأحوال الجوية.



وأضاف الدستاوى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن غرفة عمليات الشركة القابضة لكهرباء مصر والغرف الفرعية التابعة لشركات توزيع الكهرباء، تتلقى شكاوى المواطنين وتقوم بالتواصل معهم لحين حل الشكاوى بعض المواطنين فى بعض المناطق والمدن الجديدة.



وقال الدستاوى، أن الأحمال اقتربت من معدلاتها الطبيعية خاصة بعد إعادة التيار الكهربائى لعدد كبير من المواطنين، لافتًا إلى أنه سيتم إعادة التيار الكهربائى للمناطق المفصول عنها بشكل تدريجى لضمان سلامة المواطنين ومهمات الكهرباء.



وأكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه لن يتم إعادة التيار الكهربائى بالمناطق التى تغمرها مياه الأمطار إلا بشكل فنى سليم حفاظًا على سلامة المواطنين والشبكة الكهربائية، مؤكدًا أن هناك بعض المناطق التى ستستغرق وقتًا لحين إعادة التيار لها بسبب امتلاء أكشاك التوزيع بالمياه.



وأضاف شاكر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن وضع الانقطاعات فى تحسن بالمقارنة بالوضع اليومين الماضيين، لافتًا إلى أن شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية تعمل فى درجة الطوارئ القصوى لتلبية احتياجات المواطنين.