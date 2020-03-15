وأضافت أنه تم تخويل المحافظين سلطة تنظيم سبل تأمين احتياجات المواطنين خلال هذه المدة بما لا يخل بتطبيق الفقرة الأولى، منوهة بأن آخر موعد لعودة مواطني إقليم كردستان هو الساعة 12:00 من ليلة 16 - 17 مارس، وبعد هذا التاريخ سيتم إغلاق كل المنافذ الحدودية والمداخل أمام الوافدين وتبقى مفتوحة أمام الحركة التجارية في منافذ (برويزخان - حاج عمران - إبراهيم خليل - باشماخ) بالشروط المعلنة سلفًا.