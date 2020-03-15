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الصحة تبدأ إرسال "SMS" للمواطنين للتوعية بفيروس كورونا

الأحد، 15 مارس 2020 07:26 م
الصحة تبدأ إرسال "SMS" للمواطنين للتوعية بفيروس كورونا كورونا ارشيقية
كتب وليد عبد السلام

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بدأت وزارة لصحة والسكان في إرسال رسائل "SMS"  توعوية عبر التليفونات المحمولة بشكل مجانى إلى المواطنين للتوعية والوقاية من عدوى فيروس كورونا وتضمنت بعض الرئاسل " إحرس على النظافة واستعمل المنظفات" واحذروا الشيشة والازدحام واستخدم المناديل عن العطس والسعال تجنبا لفيروس كورونا.

وكانت وزارة الصحة والسكان، أكد إن مجففات اليد المتوفرة فى المطاعم والمولات الكبرى والمحال لا تقوم بالقضاء على فيروس كورونا فى 30 ثانية كما يدعى البعض، وإنما تستخدم فقط فى تجفيف اليد جيدا.

 
وأضافت وزارة الصحة والسكان أن مجففات اليد ليست فعالة فى القضاء علي فيروس كورونا المستجد للحماية من الفيروس ، مع المداومة على تنظيف اليد بالماء والصابون لمدة 20 ثانية، أو فركها بمطهر كحولي، وتجفيفها بشكل جيد .
 
وناشدت وزارة الصحة أنه فى حال الاستفسار عن أى معلومات تخص فيروس كورونا يجب الإتصال على الخط الساخن 105 و15335 على مدار 24 ساعة 
 
وكانت وزارة الصحة والسكان دعت المواطنين فى وقت سابق إلى التوجه لمستشفيات الحميات عند الشعور بأى أعراض تشير للإصابة بكورونا، كارتفاع فى درجات الحرارة لعمل التحاليل اللازمة والاطمئنان على صحتهم.
 
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع منافذ البلاد (الجوية، البرية، البحرية)، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أى فيروسات أو أمراض معدية.
 
وكان خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة، وفقًا لبيان صحفى، قال إنه وفقًا لتوجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، تم استحداث وحدة لتقصى كافة المخالطين المباشرين وغير المباشرين للحالات التى تثبت إيجابيتها للفيروس، وذلك فى إطار تشديد الإجراءات الاحترازية والوقائية، كما وجهت برفع درجة الاستعداد القصوى بمستشفيات الحميات.
 
 

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