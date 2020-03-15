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الصحة العالمية تحذر من الشيشة: بيئة خصبة لانتشار فيروس كورونا

الأحد، 15 مارس 2020 12:05 ص
الصحة العالمية تحذر من الشيشة: بيئة خصبة لانتشار فيروس كورونا تحذيرات من الشيشة
كتب آسر أحمد

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حذرت منظمة الصحة العالمية، فى جمهورية مصر العربية، من تناول وتدخين "الشيشة" التي تعد بيئة خصبة لانتشار وتفشى فيروس كورونا المستجد.

ونشرت الصفحة الرسمية للصحة العالمية في جمهورية مصر العالمية، تحذيرات جديدة من فيروس كورونا، جاءت كالاتي "مرض كوفيد-١٩ هو مرض معدي يصيب الجهاز التنفسي وينتقل عن طريق الرذاذ الذى يخرج من الفم أو الأنف أو ملامسة الأسطح الملوثة به. وتعتبر الشيشة بيئة صالحة لانتشار الفيروس، حيث إن كل جزء فيها يعد مصدرا للعدوى، احم نفسك ومن حولك وتوقف الآن عن تدخين الشيشة".

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، الجمعة، خروج حالة من مصابي فيروس كورونا المستجد من مستشفى العزل، وذلك بعد تلقيها الرعاية الطبية وتمام شفاءها وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 21 حالة حتى اليوم، بالإضافة إلى تحول نتائج تحاليل 5 حالات من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19)، ليرتفع عدد الحالات التى تحولت نتائج تحاليها معمليا إلى سلبية من 27 إلى 32 حالة.

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وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الحالة التى غادرت مستشفى العزل، لشخص أجنبي.

وأشار إلى تسجيل 13 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها لفيروس كورونا المستجد، اليوم، وهم من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، حيث تم اكتشافهم ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، موضحا أن الحالات من ضمنهم 5 مصريين و8 حالات لاجانب من جنسيات مختلفة.

وكشف مجاهد عن إجمالي عدد المصابين الذين تم تسجيلهم في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الجمعة هو 93 حالة من ضمنهم 21 حالة تم شفاءها وخرجت من مستشفى العزل، وحالتين وفاة فقط" حالة السيدة المصرية التى توفيت أمس الخميس الموافق 12 مارس، والأخري للالماني الذى توفي يوم الأحد الماضي الموافق 8 مارس".

وأكد مجاهد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ماتم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور الاشتباه بأي إصابة سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعدادتها بجميع منافذ البلاد (الجوية، البرية، البحرية)، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن 105 لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.


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