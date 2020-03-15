السنغال تأمر بإغلاق كل المدارس للحد من انتشار كورونا

رويترز

أمر رئيس السنغال ماكى سال بإغلاق كل المدارس والجامعات لثلاثة أسابيع وإلغاء الاحتفالات الدينية للحد من انتشار فيروس كورونا والذى أصاب 24 شخصا فى البلاد على مدى الأسبوعين الماضيين.

ووفقا لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) فالسنغال هى أول دولة أفريقية جنوب الصحراء الكبرى تغلق مدارسها. وأضافت اليونسكو أن حتى أمس الجمعة أغلقت 39 دولة المدارس بما يؤثر على 420 مليون طفل وشاب فى أنحاء العالم.

وقالت وزارة الصحة إن منذ يوم الخميس تم تأكيد إصابة 17 ممن خالطوا رجلا عائدا من إيطاليا لمدينة توبا، التى كان من المقرر أن تستضيف احتفالا دينيا هذا الشهر. ومن بين ثلاث حالات جديدة تأكدت إصابتها اليوم السبت ابن الرجل البالغ من العمر عامين.

وقال سال بعد اجتماع مع مستشاريه "مع ظهور بؤرة للعدوى فى توبا أوجه الحكومة (بتبني) خطة طوارئ لمنع التفشى لهذا الوباء".

وأضاف أن الجيش سيساعد فى بناء مستشفيات متنقلة.

ولدى السنغال بذلك ثانى أعلى عدد حالات فى أفريقيا جنوب الصحراء بعد جنوب أفريقيا التى سجلت 38 حالة.

ولم تعلن دول تلك المنطقة عن أول حالة لديها سوى فى 28 فبراير شباط لكن هناك حاليا عشرات الحالات فى 16 دولة فى تلك المنطقة على الأقل. وأعلنت رواندا وناميبيا اليوم السبت عن ظهور أول حالات فيهما.