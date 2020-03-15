اليوم السابع
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السلطات الهولندية تغلق جميع المطاعم والمدارس للسيطرة على كورونا

الأحد، 15 مارس 2020 10:44 م
السلطات الهولندية تغلق جميع المطاعم والمدارس للسيطرة على كورونا فيروس كورونا
أ.ش.أ

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قررت السلطات الهولندية اليوم اغلاق جميع المطاعم والبارات في إطار محاولاتها الرامية للسيطرة على فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19".

وذكرت شبكة ايه بى سي نيوز الإخبارية الامريكية أن هذا القرار سوف يستمر بشكل مؤقت حتى السادس من أبريل المقبل، مشيرة الى ان السلطات الهولندية قررت مؤخرا أيضا تعطيل المدارس لمدة 3 اسابيع لذات السبب.

وأعلنت هولندا اليوم الأحد تسجيل 8 حالات وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا، مما يرفع إجمالي عدد الوفيات إلى 20.

وقال المعهد الوطني للصحة العامة إن إجمالي عدد حالات الإصابة ارتفع إلى 1135 بعد تسجيل 176 إصابة جديدة.

وقد ظهر رئيس الوزراء الهولندى مارك روته على شاشة التلفزيون فى بث مباشر لإصدار أوامر لسكان البلاد البالغ عددهم 17 مليونا بالكف عن المصافحة فى إطار مساعى مكافحة فيروس كورونا.. غير أنه كان أول من لم يلتزم بالأوامر الجديدة.

وقال روته خلال مؤتمر صحفى مساء أمس الاثنين "علينا من الآن فصاعدا الكف عن المصافحة بالأيدى".

وأضاف "يمكنكم التلامس بالقدمين أو المرفقين أو أى ما يمكنكم ابتكاره... لكننا سنكف عن المصافحة بالأيدى اعتبارا من اليوم".

وبعد دقائق التف روته وصافح بحماس ياب فان ديسل رئيس المركز الهولندى لمكافحة الأمراض المعدية الذى كان يشارك أيضا فى المؤتمر الصحفى.

وأشار فان ديسل للخطأ الذى وقع فيه روته قائلا "عذرا، عذرا! لا، هذا ممنوع! دعونا نفعلها ثانية" ثم انفجر فى الضحك.


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