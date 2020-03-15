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السعودية تعلن شفاء الحالة الـ3 المصابة بفيروس كورونا.. وتؤكد: لا وفيات

الأحد، 15 مارس 2020 03:11 م
السعودية تعلن شفاء الحالة الـ3 المصابة بفيروس كورونا.. وتؤكد: لا وفيات متحدث الصحة السعودية
كتب سمير حسنى

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دعت وزارة الصحة السعودية إلى وقف التجمعات حرصا على سلامة الجميع، كاشفة عن شفاء حالة ثالثة أصيبت بكورونا، وقال إن هناك 100 حالة مصابة بكورونا تتلقى العلاج فى المستشفيات.، جاء ذلك فى مؤتمر صحفى عقدته الوزارة اليوم الأحد.

 

وأكدت وزارة الصحة عدم تسجيل أى حالات وفاة لمصابين بالفيروس، مشيرا إلى إصابة 18 بكورونا بسبب المخالطة.

 

وكان الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ، وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد فى السعودية، أكد عدم تسجيل أى حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد "كوفيد 19"، فى أى مسجد من مساجد المملكة.

 

وقال آل الشيخ: "نحن الآن نراقب الوضع عن كثب وإذا ما وجدنا أنه من المصلحة العامة إيقاف الصلاة جماعة فى المساجد مؤقتا سنتخذه ونحن مطمئنين، لا سيما وأن العلماء يرون أن المصاب بمرض معدٍ يجب عليه عدم الذهاب إلى المساجد سواء لصلاة الفروض أو صلاة الجمعة".

 

وأضاف آل الشيخ: " كذلك على من خاف على نفسه أن يصلى فى بيته والأمر ولله الحمد فيه متسع كبير، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع الغمة ويشفى المرضى ويحفظ المعافين من هذا الوضع"، مؤكدا أن حكومة خادم الحرمين الشريفين تعمل على قدم وساق للقيام بالاحترازات التى سيكون لها أثرا فعالا فى الحد من هذه الإصابات.


السعودية

كورونا

فيروس كورونا

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