اليوم السابع
Ads
الإثنين، 16 مارس 2020 02:45 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

السعودية تعلق الحضور لمقرات العمل الحكومية لمدة 16يوما بسبب كورونا

الأحد، 15 مارس 2020 11:46 م
السعودية تعلق الحضور لمقرات العمل الحكومية لمدة 16يوما بسبب كورونا كورونا
كتب محمد شرقاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أفادت قناة العربية فى نبأ عاجل لها ان السعودية تعليق الحضور لمقرات العمل الحكومية لمدة 16 يوما بسبب كورونا، وتعليق الدوام باستثناء القطاعات الصحية والأمنية والعسكرية. 

من جانب آخر أعلنت المملكة العربية السعودية إغلاق المجمعات التجارية باستثناء محال المواد الغذائية والصيدليات، وضمن الإجراءات التي أقرتها، منعت السعودية تقديم الطعام داخل المطاعم والمقاهى والسماح بخدمات التوصيل، كما أعلنت منع التجمعات في الأماكن العامة المفتوحة والمغلقة بما فيها الحدائق.

 
وأمرت أمانة منطقة الرياض ومكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية، اليوم، الأحد، بإغلاق المجمعات التجارية، وإيقاف جميع الأنشطة، بما فى ذلك المطاعم باستثناء محلات السوبر ماركت والصيدليات، ومنع الأكل والشرب بالمطاعم العامة والمقاهى، والسماح فقط بخدمة توصيل الطلبات للمنازل. 
 
كما أمر أمير مكة بإغلاق المجمعات التجارية والمولات ويُستثنى من ذلك السوبر ماركت والصيدليات.
 
من جانبها، حثت وزارة الصحة السعودية كافة المواطنين والمقيمين فى المملكة على وقف التجمعات بكافة أشكالها، حرصاً على سلامتهم من الإصابة بفيروس كورونا.
 
ووفقا لما نشر على موقع وكالة الأنباء السعودية "واس"، فى السياق ذاته، أوضح المتحدث الرسمى بأمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبدالعزيز الصفيان، أن الأمانة وجهت بإغلاق جميع الأسواق الشعبية، وذلك كإجراء احترازى للحد من انتشار فيروس "كورونا"، وحفاظا على صحة المواطنين والمقيمين من انتشاره، إضافة الى إغلاق أماكن الألعاب والأنشطة الترفيهية فى المجمّعات التجارية، وتعقيم وتهوية أماكن تقديم الأطعمة والمشروبات بناءً على قرار وزارة الشؤون للبلدية والقروية.
 

السعودية

غلق الدوام

الصحة

الامن

مقرات العمل

كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
لجنة الفتوى بالأزهر توضح حكم الصلاة منفردا خلف الإمام

لجنة الفتوى بالأزهر توضح حكم الصلاة منفردا خلف الإمام

إخوانى سابق يكشف مخطط الجماعة الإرهابية لترويج الأكاذيب حول "كورونا" بمصر

إخوانى سابق يكشف مخطط الجماعة الإرهابية لترويج الأكاذيب حول "كورونا" بمصر

صيادلة القاهرة تعتمد البالطو الأبيض بـ"لوجو النقابة" زى موحد فى الصيدليات

صيادلة القاهرة تعتمد البالطو الأبيض بـ"لوجو النقابة" زى موحد فى الصيدليات

المطاعم السياحية: تكثيف التطهير للأدوات والأسطح والحمامات عقب كل وفد سياحى

المطاعم السياحية: تكثيف التطهير للأدوات والأسطح والحمامات عقب كل وفد سياحى

ما هى أفضل طريقة لإنقاذ الأخرين من فيروس كورونا؟.. تامر حسنى يجيب (فيديو)

ما هى أفضل طريقة لإنقاذ الأخرين من فيروس كورونا؟.. تامر حسنى يجيب (فيديو)

"على خطى الطليان".. شاهد إيرانيين يغنون من شرفات المنازل لمواجهة كورونا

"على خطى الطليان".. شاهد إيرانيين يغنون من شرفات المنازل لمواجهة كورونا

وزارة الصحة تعلن ارتفاع حالات الإصابة بكورونا لـ 126 حالة وشفاء 26 آخرين

وزارة الصحة تعلن ارتفاع حالات الإصابة بكورونا لـ 126 حالة وشفاء 26 آخرين

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأحد

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأحد

اليوم السابع.. السيسى: مصر دائما داعمة للسودان

اليوم السابع.. السيسى: مصر دائما داعمة للسودان

خطة تعامل البنوك مع كورونا.. أبرزها إلغاء رسوم السحب من الصراف الآلى

خطة تعامل البنوك مع كورونا.. أبرزها إلغاء رسوم السحب من الصراف الآلى

هل يتوج الأهلي بدرع الدورى حال إلغائه الموسم الجارى؟.. اتحاد الكرة يجيب

هل يتوج الأهلي بدرع الدورى حال إلغائه الموسم الجارى؟.. اتحاد الكرة يجيب

انفوجراف.. 4 خطوات بسيطة لحماية أغطية السرير والملابس من فيروس كورونا

انفوجراف.. 4 خطوات بسيطة لحماية أغطية السرير والملابس من فيروس كورونا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة