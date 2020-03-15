اليوم السابع
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الرئيس الصينى: العلم والتكنولوجيا هما أقوى سلاح للانتصار في معركة كورونا

الأحد، 15 مارس 2020 03:56 م
الرئيس الصينى: العلم والتكنولوجيا هما أقوى سلاح للانتصار في معركة كورونا الرئيس الصينى
كتب كامل كامل

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أكد الرئيس الصينى شي جين بينغ، أن العلم والتكنولوجيا، هما أقوى سلاح للانتصار في معركة فيروس كورونا.

وبحسب وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" نشر الرئيس شي مقال حول تقديم دعم علمي وتكنولوجي قوي للفوز بالحرب ضد مرض "كوفيد-19."في مجلة ((تشيوشي))، المجلة الرئيسية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني.

أكد شي وهو أيضا الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ورئيس اللجنة العسكرية المركزية، أن العلم والتكنولوجيا هما أقوى سلاح في معركة البشرية ضد المرض، قائلا إن البشرية لا تستطيع هزيمة كارثة كبيرة أو وباء من دون التطور العلمي والابتكار التكنولوجي.

وألقى المقال الضوء على ربط البحث في الأدوية والمعدات الطبية بالعلاج الطبى وأكد أن حماية أرواح المزيد من المرضى يعد أكثر مهمة ملحة وضرورية.

وفقا للمقال، المهمة الأكثر أهمية في البحث العلمي هي علاج مرضى الحالات الخطيرة والحرجة ويجب دمج الطب الصيني التقليدي بالطب الغربي للعلاج.

وأشار المقال إلى أن اللقاح ضروري للوقاية من المرض والسيطرة عليه، وسلامته لها الأولوية القصوى، وحث على تسريع البحث وتطوير مصل، خلال متابعة تقدم الأبحاث المعنية في الخارج عن كثب.

كما شدد المقال على تنسيق البحث فيما يتعلق بتتبع الفيروس وطرق انتقاله لمعرفة مصدر الفيروس وكيفية تطوره.

 


كورونا

فيروس كورونا

البحث العلمى

مواجهة كورونا

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