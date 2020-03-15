اليوم السابع
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الدولار يسجل 15.68 جنيه للشراء بنهاية تعاملات اليوم الأحد

الأحد، 15 مارس 2020 03:25 م
الدولار يسجل 15.68 جنيه للشراء بنهاية تعاملات اليوم الأحد الدولار
كتبت : سماح حمدى

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ارتفع سعر الدولار الأمريكى اليوم الأحد 15-2-2020، مقارنة بالتعاملات الصباحية، مسجلا ارتفاعا بـ 3 قروش، ليصل فى البنك الأهلى المصرى 15.68 جنيه للشراء، 15.78 جنيه للبيع، مقابل سعره صباحا 15.65 جنيه للشراء، 15.75 جنيه للبيع، كما ارتفع سعره في بنك مصر 3 قروش ليسجل 15.68 جنيه للشراء، 15.78 جنيه للبيع، مقابل سعره صباحا 15.65 جنيه للشراء، 15.78 جنيه للبيع.

ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك المركزى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات، اليوم والتى جاءت كالتالى:

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

15.66 جنيه للشراء.

15.76 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

15.68 جنيه للشراء مقابل 15.65 جنيه بارتفاع قدرة 3 قروش.

15.78 جنيه للبيع مقابل 15.75 جنيه بارتفاع قدرة 3 قروش.

 

سعر الدولار فى بنك مصر

15.68 جنيه للشراء مقابل 15.65 جنيه بارتفاع قدرة 3 قروش.

15.78 جنيه للبيع مقابل 15.78 جنيه بارتفاع قدرة 3 قروش.

 

سعر الدولار فى بنك القاهرة

15.69 جنيه للشراء مقابل 15.67 جنيه بارتفاع قدرة قرشين.

15.79 جنيه للبيع مقابل 15.77 جنيه بارتفاع قدرة قرشين.

 

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى

15.70 جنيه للشراء مقابل 15.67 جنيه بارتفاع قدرة 3 قروش.

15.80 جنيه للبيع مقابل 15.77 جنيه بارتفاع قدرة 3 قروش.

 

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

15.70 جنيه للشراء مقابل 15.67 جنيه بارتفاع قدرة 3 قروش.

15.80 جنيه للبيع مقابل 15.77 جنيه بارتفاع قدرة 3 قروش.

 

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

15.69 جنيه للشراء مقابل 15.66 جنيه بارتفاع قدرة 3 قروش.

15.79 جنيه للبيع مقابل 15.76 جنيه بارتفاع قدرة 3 قروش.

 

سعر الدولار فى بنك عودة

15.70 جنيه للشراء مقابل 15.67 جنيه بارتفاع قدرة 3 قروش.

15.80 جنيه للبيع مقابل 15.77 جنيه بارتفاع قدرة 3 قروش.

 

قال البنك المركزى المصرى، في آخر تقرير عن تحويلات المصريين العاملين بالخارج، إن تحويلات المصريين العاملين بالخارج ارتفعت خلال الفترة يوليو/نوفمبر 2019 "الشهور الخمس الأولى من السنة المالية 2019/2020" بنحو 1.2 مليار دولار بمعدل سنوى 12.1% لتسجل نحو 11.1 مليار دولار "مقابل نحو 9.9 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق".

وأعلن البنك المركزى المصرى، أن البيانات الأولية أظهرت ارتفاع تحويلات المصـريين العاملين بالخارج خلال شهر نوفمبر 2019 بمقدار 128.9 مليون دولار بمعدل سنوى 6.8% لتسجل نحو 2.0 مليار دولار "مقابل نحو 1.9 مليار دولار خلال شهر نوفمبر 2018".

تتكون العملات الأجنبية بالاحتياطى الأجنبى لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هى الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة "اليورو"، والجنيه الإسترلينى والين اليابانى واليوان الصينى، وهى نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وهى تتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسؤولى البنك المركزى المصرى.

وتعد الوظيفة الأساسية للاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة، مثل الصادرات والسياحة والاستثمارات، بسبب الاضطرابات، إلا أن مصادر أخرى للعملة الصعبة، مثل تحويلات المصريين فى الخارج التى وصلت إلى مستوى قياسى، واستقرار عائدات قناة السويس، تساهم فى دعم الاحتياطى فى بعض الشهور.

ويعد سعر العملة "تيرمومتر" أداء اقتصاديات الدول، وعندما تحدث تدفقات دولارية ورؤوس أموال بالعملة الصعبة، يعمل ذلك على دعم قوة العملة، وفى إطار تقدم وتحسن مؤشرات الاقتصاد المصرى بشكل ملحوظ على مدار الفترة الماضية، فإن سعر الجنيه أمام الدولار، انعكس خلال الـشهور الماضية بارتفاع العملة المحلية أمام نظيراتها الأمريكية، ومن المتوقع أن يستمر هذا الأداء خلال الفترة المقبلة، مع تقدم مؤشرات الاقتصاد وتحسن 5 موارد دولارية أساسية لمصر.

ويتحدد سعر الصرف فى البنوك المصرية وفقًا لآلية العرض والطلب، وكلما زاد المعروض الدولارى وتراجع الطلب عليه انخفض سعر الدولار.


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