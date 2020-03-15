الدكتورة دعاء سهيل: كورس التخسيس يناسب جميع الأعمار حتى الأطفال وكبار السن

تقرير خاص

عندما نسمع كلمة "دواء تخسيس" يتدارج إلي ذهننا الأثار الجانبية التي قد نتعرض لها عندما نتناوله، والتي بالتأكيد ستؤثر على الأطفال وكبار السن.

الدكتورة دعاء سهيل استشاري التغذية العلاجية والتخسيس والتجميل، وصاحبة مبادرة مصر بدون سمنة، واول من اسس فكرة التخسيس اون لاين، توضح في التقرير التالي أن هناك كورس تخسيس يصلح أن يتناوله الأطفال وكبار السن ويناسب جميع الاعمار.

وأكدت الدكتورة دعاء سهيل في حديثها لـ " اليوم السابع " أن كورس التخسيس الذي تقدمه لمرضى السمنة يختلف تماما عن تلك الأدوية التي تباع عبر مواقع السوشيال ميديا من مجهولين المصدر، حيث أن كورس التخسيس يحتوي على مكملات غذائية المادة الفعالة لها ألياف طبيعية، وأعشاب والتي لها تأثير إيجابي على الصحة وتساعد على التخلص من الوزن الزائد بآمان كامل دون حدوث أي مضاعفات.

وأشارت الي ان الاطفال يمكنهم تناول الاناسيليوم أو السيليوم وهو المناسب لهم، لأنك لا تستطيع ان تمنع طفل عن تناول الاكل المحبب له، لافتة انها ضد ان يخضع الطفل لحمية غذائية، فمن الممكن ان نعطي الطفل هذا المنتج وهو عبارة عن بودرة يتم اذابتها في القليل من الماء ويمكن ان نقول له انها عصير، سيجعله هذا المنتج يشعر بالعطش فيتناول الكثير من الماء، وسيقلل شهيته تدريجياً، وهو مناسب من عمر 6 سنوات ومصرح من وزارة الصحة.



مميزات هامة لكورس التخسيس اليوم السابع

ولفتت إلي إن كورس التخسيس يتميز بأنه يناسب جميع الأعمار حتى كبار العمر ومن تخطى الـ 60 عاماً، لاسيما إن هذا العمر يصاحبه العديد من المشاكل الصحية من ضغط وسكر وأمراض القلب وغيرها، لكنها تجعلهم يفقدون وزنهم دون حرمان من الطعام بل ويستطيعون التغلب على الامراض المصحابة لهم في هذا العمر.

وأعلنت أنها استطاعت ان تتعامل مع حالة لسيدة تبلغ من العمر 69 عاماً وأنقصت من وزنها 40 كيلو، على الرغم مما تعاني منه من امراض، لافتة إن التعامل مع كبار السن يلزمه حذر ودقة لان هذا العمر يصاحبه امراض الشيخوخة من قلب وسكر وضغط وعظام بالإضافة الي ضعف الحرق.

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