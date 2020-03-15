الحكومة المغربية تعلن سلبية فحوصات "كورونا" لوزرائها

أعلنت الحكومة المغربية، اليوم الأحد، أنه بعد صدور نتائج التحاليل المخبرية التى أكدت إصابة أحد وزرائها بفيروس كورونا المستجد، تم إخضاع جميع أعضاء الحكومة لفحوصات طبية دقيقة، فكانت النتائج كلها سلبية.

وأكدت الحكومة المغربية- فى بيان اليوم- أن الوزراء يتمتعون بصحة جيدة، ويمارسون مهامهم بشكل اعتيادى، فى احترام تام لمبادئ وإجراءات الوقاية المعمول بها.

وأصيب أمس السبت وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء عبد القادر اعمارة، بالفيروس المستجد عقب عودته من مهام رسمية في دول أوروبية.

وأعلنت وزارة الخارجية المغربية اليوم الأحد تعليق جميع رحلات الركاب الدولية من وإلى مطارات البلاد كإجراء وقائي من انتشار فيروس كورونا.

وأعلن المغرب عن 28 حالة إصابة بالفيروس من بينها حالة وفاة ومصاب تماثل للشفاء.