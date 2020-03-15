الجزائر تعلن تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا

أفادت قناة سكاى نيوز فى خبر عاجل لها أن الجزائرأعلنت تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع بذلك العدد الإجمالي إلى 54 إصابة.

من جانب آخر علقت الجزائر كل الرحلات من وإلى فرنسا، فى إطار التصدى لانتشار فيروس كورونا، وذلك حسبما أفادت فضائية "سكاى نيوز عربية" فى خبر عاجل منذ قليل.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية أن إجمالى عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) على مستوى العالم بلغ 152 ألفا و428 حالة.

وأضافت المنظمة - وفقا لشبكة "سى إن إن" الأمريكية اليوم الأحد - أن 5 آلاف و393 شخصا توفوا نتيجة إصابتهم بالفيروس الوبائى، كما تم تسجيل حالات الإصابة فى 141 دولة، موضحة أن الصين ما زالت أكثر الدول تضررا من الفيروس، حيث سجلت 81 ألفا و48 حالة، تلتها إيطاليا التى سجلت 21 ألفا و157 حالة، فيما تأتى إيران فى المرتبة الثالثة عالميا بأكثر من 12 ألفا و700 حالة .

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر فى أواخر ديسمبر 2019 فى مدينة "ووهان" الصينية فى سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية فى يناير الماضي.