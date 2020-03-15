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"التعليم" تقرر تأجيل اختبارات الترقى للمعلمين الإلكترونية لمدة أسبوعين

الأحد، 15 مارس 2020 12:28 ص
"التعليم" تقرر تأجيل اختبارات الترقى للمعلمين الإلكترونية لمدة أسبوعين الدكتور رضا حجازى نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين
كتب محمود طه حسين

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قرر الدكتور رضا حجازى نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، تأجيل موعد الاختبارات الإلكترونية للمعلمين لمدة أسبوعين، وسيجرى إخطارهم بالموعد الجديد لأداء الاختبارات خلال تلك الفترة وما يجرى اتخاذه من إجراءات.

وقال نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، يأتى ذلك فى ضوء قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى بتعليق الدراسة فى الجامعات والمدارس لمدة أسبوعين، اعتبارًا من اليوم الأحد، وحفاظاً على أعضاء هيئة التعليم وحرصاً على مصالحهم.

وكانت مصادر مسئولة، بوزارة التربية والتعليم والعليم الفنى، أكدت تفعيل الضبطية القضائية لإغلاق مراكز الدروس الخصوصية بعد توجيهات رئيس الوزراء بإغلاق كافة المراكز التعليمية.

وأضافت المصادر، فى تصريحات خاصة، أن أعضاء الشئون القانونية فى الوزارة لديهم صلاحيات بإغلاق مراكز الدروس بعد الحصول موافقة السلطة المختصة وهى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، مشددة على أن هناك فريقًا من القانونيين من الوزارة، والمديريات التعليمية، وصلت لأكثر من 100 عضو إضافة إلى تنسيق مع وزارة الداخلية ورؤساء الأحياء لقطع المرافق على الأماكن غير المرخصة.

وشددت المصادر، على أن الوزارة لديها حصر كامل بأعداد مراكز الدروس الخصوصية، إضافة إلى أنه سيتم تطبيق القانون على المعلمين الذين يتم ضبطهم أثناء عمل الحملة، مؤكدة أنه سيتم بدء تنفيذ الحملات خلال الأسبوع الجارى.

أكد المهندس مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أنه طالب وزارة الداخلية، بمتابعة غلق كافة المراكز التعليمية خارج الدراسة، وذلك بعد قرار رئيس الجمهورية، بتعليق الدراسة فى الجامعات والمنازل لمدة أسبوعين تبدأ من اليوم الأحد.

أضاف مدبولى، فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أن خطة الدولة لمواجهة كورونا تشمل 3 إجراءات، ومنها مرحلة تفشى للوباء، مؤكدا أن عدد الإصابات بمصر خلال الفترة الماضية مقارنة بما يحدث فى الدول الأخرى .

وقال إن خلال الـ10 أيام الماضية زادت ووصلت لـ109 حالات حتى هذه اللحظة منهم من تم شفائهم.

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتعليق الدراسة فى الجامعات والمدارس لمدة اسبوعين اعتبارًا من يوم غد الأحد الموافق 15 مارس 2020، وذلك فى إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أى تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد، جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسى مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء.

 


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