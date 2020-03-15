اليوم السابع
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التعليم تعلن إجراءات التحول الرقمي في شرح المناهج بعد تعليق الدراسة

الأحد، 15 مارس 2020 07:38 م
التعليم تعلن إجراءات التحول الرقمي في شرح المناهج بعد تعليق الدراسة الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم
كبت محمود طه حسين

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عقد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اجتماعًا مع عدد من قيادات الوزارة ومديري عموم تنمية المواد الدراسية لشرح الخطوات والإجراءات التي ستتبعها الوزارة للتحول الرقمي في تدريس المواد التعليمية، خلال فترة تعليق الدراسة.

ووجه الوزير، في خطاب أرسلته الوزارة للمديريات التعليمية، بإعداد دليل تعلم للطالب يتضمن المطلوب من الطالب تحقيقه في كل درس والمحاور الأساسية والروابط الإلكترونية من بنك المعرفة المصري EKB، التي تساهم في دعم التعلم وتعميق الفهم.

وناقش الوزير، خلال الاجتماع، خطة الوزارة في استخدام محتوى بنك المعرفة المصري EKB في التدريس لطلبة الصفوف الدراسية المختلفة، وتوجيه المعلمين، خلال فترة تعليق الدراسة، للتواصل مع طلابهم من خلال أحد تطبيقات التواصل والتعلم عن بعد وذلك بالاستعانة بأخصائي التكنولوجيا بالمدرسة.

وتطرق الاجتماع إلى مناقشة دور مدير المدرسة، حيث أنه سيعمل على متابعة التحاق الطلاب بمجموعات التواصل التي تم إعدادها عن طريق معلم المادة، وتخصيص أوقات محددة للرد على الاستفسارات وتقديم إرشادات للطلاب من خلال جدول زمني معلن بالمدرسة.

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتعليق الدراسة فى الجامعات والمدارس لمدة اسبوعين اعتبارًا من اليوم الأحد الموافق 15 مارس 2020، وذلك فى إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أى تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد، جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسى مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء أمس السبت.

وقالت مصادر مسئولة، بوزارة التربية والتعليم والتعليم، إن ما تم تداوله حول إلغاء الترم الثانى للمدارس على أن يتم تحديد حالة الطالب راسب أم ناحج ونقله إلى السنة الدراسة الأعلى من درجات الفصل الدراسى الأول، مؤكدة أن الفصل الدراسى الثانى مستمر وسيعود عقب انتهاء المدة المحددة للإجازة والتى بدأت اليوم الأحد ولمدة أسبوعين.

 

 

 

 


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