البورصة المصرية تخسر نحو 40 مليار جنيه.. ومؤشرها الرئيسى يتراجع بنسبة 9.34%

كتب هانى الحوتى

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، وسط أحجام تداول مرتفعة، وتراجع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 39.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 560.164 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 197.1 مليون ورقة مالية بقيمة 942.3 مليون جنيه، عبر تنفيذ 16.7 ألف عملية لعدد 177 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 61.1% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 34.86%، والعرب على 4.04% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 70.19% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 29.80%.

ومال صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 18.8 مليون جنيه، 19.9 مليون جنيه، 439.8 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 34.9 ألف جنيه، 459.8 مليون جنيه، 18.6 مليون جنيه، على التوالي.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 9.34% ليغلق عند مستوى 10148 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 8.26% ليغلق عند مستوى 1425 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 9.04% ليغلق عند مستوى 11633 نقطة، ونزل مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 9.64% ليغلق عند مستوى 3770 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 7.37% ليغلق عند مستوى 1015 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 7.09% ليغلق عند مستوى 1089 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 3.23% ليغلق عند مستوى 605 نقطة.

وارتفعت أسهم 4 شركات مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 137 شركة، ولم تتغير مستويات 36 شركة.