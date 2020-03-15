الاتصالات: منصات إلكترونية مجانية لمحاضرات مباشرة بين الأساتذة والطلاب

كتب محمد شرقاوى

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجية المعلومات، إنه سيتم تطبيق منصات إلكترونية مجانية لإلقاء المحاضرات بين الأساتذة والطلاب، تتضمن تفاعل كبير، وهذه المنصات ضمن الحلول الجاهزة خلال أيام.

وأضاف "طلعت"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم" الذى يقدمه خالد أبو بكر، على شاشة "on"، أنه تم توفير منصات مجانية لأستاتذة الجامعات والمدرسين لتحميل المحاضرات والدروس عليها تقوم بالعملية التعليمية بشكل تفاعلى وتتضمن تفاعل بين المعلمين والطلاب.

وتابع وزير الاتصالات، أن الوزارة تعمل على توفير تعليم عن بعد للطلبة من خلال عدة قرارات لدعم العملية التعليمية وتوقف الدراسة فى المدارس والجامعات لمدة أسبوعين، بزيادة سعة التحميل لكافة المشتركين بنسبة 20% فى الانترنت المنزلى الثابت، مؤكدا أنه لتشجيع المواطنين على الاستقرار بمنازلهم، بتكلفة 200 مليون جنيه يتحملها الجهاز القومى للاتصالات.

وذكر أن القرار يهدف لتوفير الانترنت خلال المكوث فى المنزل دون مخافة نفاذ الباقة المشترك فيها المواطن وأسرته.

وتأكيدا لليوم السابع، عقد اليوم الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اجتماعا مع رؤساء الشركات الأربعة مقدمى خدمات الاتصالات العاملة فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرى؛ للاتفاق على طرح عدد من المبادرات لدعم العملية التعليمية خلال فترة تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات وذلك فى إطار الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا.