اليوم السابع
Ads
الإثنين، 16 مارس 2020 02:48 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

الأقصر تواصل فرز أصوات انتخابات المحامين بآخر لجنتين.. و565 صوتا لعاشور و155 لرجائى

الأحد، 15 مارس 2020 10:55 م
الأقصر تواصل فرز أصوات انتخابات المحامين بآخر لجنتين.. و565 صوتا لعاشور و155 لرجائى فرز الأصوات بانتخابات المحامين
الأقصر – أحمد مرعى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تواصل اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة المحامين فى 5 لجان بمحافظة الأقصر، مساء اليوم الأحد، أعمال الفرز للأصوات فى اللجان حتى الآن ومازالت لم تنته من الفرز لآخر لجنتين، لحين إرسال كافة النتيجة للجنة الرئيسية بالقاهرة، وشهدت اللجان الثلاثة تقدم سامح عاشور بإجمالى 565 صوتا على منافسه رجائى عطية بإجمالى 155 صوتاً.

ففى لجنة بندر الأقصر حصل سامح عاشور على 222 صوت و58 لرجائى عطية، وفى لجنة مركز الاقصر 136 صوت لسامح عاشور و39 صوت لرجائى عطية، وفى لجنة إسنا 207 صوت لسامح عاشور و58 صوت لرجائى عطية، أما فى الإدارات القانونية.

وكانت قد شهدت الإنتخابات توافد كبير من المحامين فى المدن المختلفة فى الساعات الأخيرة، حيث شهدت لجنتا مدينة إسنا وبندر الأقصر، زيادة الإقبال على التصويت فى انتخابات نقابة المحامين، والتى تجرى على منصب النقيب العام وأعضاء المجلس، إقبال مميز من المحامين بمختلف أرجاء محافظة الأقصر، حيث توافد المحامون منذ الصباح الباكر للتصويت والمشاركة في الإنتخابات لإختيار نقيبهم القادم والمجلس، وسط أجواء من السعادة بالتصويت عقب تحسن حالة الطقس مؤخراً.

وكان قد بدء صباح اليوم الأحد، التصويت فى انتخابات النقابة العامة للمحامين التى تجرى على منصب النقيب وأعضاء المجلس، حيث يتنافس فى الانتخابات على منصب النقيب 18 مرشحًا و95 مرشحًا لعضوية مجلس النقابة عن استئناف القاهرة، و7 عن استئناف الإسكندرية و4 عن استئناف بنى سويف، و8 عن استئناف الإسماعيلية، و10 عن استئناف أسيوط و12 عن استئناف المنصورة و9 عن استئناف قنا و15 عن استئناف طنطا و16 الإدارات القانونية، ليكون إجمالى عدد المرشحين 194 مرشحًا.

وكانت النقابة العامة للمحامين، قد أكدت من قبل أن النيابة الإدارية تسلمت جميع الأحراز الخاصة بالانتخابات، مضيفة أن جميع اللجان على مستوى الجمهورية مستعدة لاستقبال الناخبين، وإجراء الانتخابات، وأضافت النقابة أن جميع الصناديق بالنقيب العام والإدارات القانونية ومحاكم الاستئناف والتذاكر الانتخابية قد تم تسليمها إلى جميع النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية، متابعة :"بلغت عدد اللجان الخاصة بصناديق الاقتراع على مستوى الجمهورية 467 لجنة، ففى النقابة العامة للمحامين، ومحكمة شمال القاهرة، ومحكمة مصر الجديدة 42 لجنة، وجنوب القاهرة 24 لجنة، والقاهرة الجديدة 21، وحلوان 15، شمال الجيزة 21، وجنوب الجيزة 36، شمال سيناء لجنة واحدة، وجنوب سيناء لجنتين، وفى بورسعيد 4 لجان، وبالإسماعيلية 4 أيضا، وبالسويس 3، ودمياط 7، وجنوب القليوبية 15، وشمال القليوبية 9 لجان، والمنوفية 16، وطنطا 11، والمحلة الكبرى 9 لجان، وشمال الشرقية 11، وجنوب الشرقية 16، وبكفر الشيخ 14، وشمال الدقهلية 8، وجنوب الدقهلية 16، وشمال البحيرة 14، وجنوب البحيرة 10، وشرق الإسكندرية 30، وغرب الإسكندرية 12، ومرسى مطروح لجنة واحدة"، وتابعت :"فى نقابات الصعيد، الفيوم 7 لجان، وبنى سويف 11، والمنيا 15، والوادى الجديد لجنتان، وشمال أسيوط 7، وجنوب أسيوط 10، وسوهاج 14، وقنا 12، والأقصر 5، وأسوان 6، والبحر الأحمر 4 لجان".

 

 


الاقصر

اخبار الاقصر

انتخابات نقابة المحامين

محامين الاقصر

اخبار مصر اليوم

انتخابات المحامين

اخبار اليوم

نقابة المحامين

النيابة الإدارية

المحامين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
لجنة الفتوى بالأزهر توضح حكم الصلاة منفردا خلف الإمام

لجنة الفتوى بالأزهر توضح حكم الصلاة منفردا خلف الإمام

إخوانى سابق يكشف مخطط الجماعة الإرهابية لترويج الأكاذيب حول "كورونا" بمصر

إخوانى سابق يكشف مخطط الجماعة الإرهابية لترويج الأكاذيب حول "كورونا" بمصر

صيادلة القاهرة تعتمد البالطو الأبيض بـ"لوجو النقابة" زى موحد فى الصيدليات

صيادلة القاهرة تعتمد البالطو الأبيض بـ"لوجو النقابة" زى موحد فى الصيدليات

المطاعم السياحية: تكثيف التطهير للأدوات والأسطح والحمامات عقب كل وفد سياحى

المطاعم السياحية: تكثيف التطهير للأدوات والأسطح والحمامات عقب كل وفد سياحى

ما هى أفضل طريقة لإنقاذ الأخرين من فيروس كورونا؟.. تامر حسنى يجيب (فيديو)

ما هى أفضل طريقة لإنقاذ الأخرين من فيروس كورونا؟.. تامر حسنى يجيب (فيديو)

"على خطى الطليان".. شاهد إيرانيين يغنون من شرفات المنازل لمواجهة كورونا

"على خطى الطليان".. شاهد إيرانيين يغنون من شرفات المنازل لمواجهة كورونا

وزارة الصحة تعلن ارتفاع حالات الإصابة بكورونا لـ 126 حالة وشفاء 26 آخرين

وزارة الصحة تعلن ارتفاع حالات الإصابة بكورونا لـ 126 حالة وشفاء 26 آخرين

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأحد

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأحد

اليوم السابع.. السيسى: مصر دائما داعمة للسودان

اليوم السابع.. السيسى: مصر دائما داعمة للسودان

خطة تعامل البنوك مع كورونا.. أبرزها إلغاء رسوم السحب من الصراف الآلى

خطة تعامل البنوك مع كورونا.. أبرزها إلغاء رسوم السحب من الصراف الآلى

هل يتوج الأهلي بدرع الدورى حال إلغائه الموسم الجارى؟.. اتحاد الكرة يجيب

هل يتوج الأهلي بدرع الدورى حال إلغائه الموسم الجارى؟.. اتحاد الكرة يجيب

انفوجراف.. 4 خطوات بسيطة لحماية أغطية السرير والملابس من فيروس كورونا

انفوجراف.. 4 خطوات بسيطة لحماية أغطية السرير والملابس من فيروس كورونا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة