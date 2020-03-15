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اعرف تحذيرات المرور عند القيادة بالشبورة بعد تأكيد الأرصاد وصولها حد الضباب

الأحد، 15 مارس 2020 03:00 ص
اعرف تحذيرات المرور عند القيادة بالشبورة بعد تأكيد الأرصاد وصولها حد الضباب شبورة ـ أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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حذرت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء علاء متولى مساعد الوزير للمرور، من ظهور الشبورة المائية بعد تحذيرات الأرصاد، وأوصت بمجموعة من التعليمات حرصًا على سلامة السائقين أثناء السير على الطريق، ومنها :
 

-أفضل نصيحة للوقاية من أخطار الشبورة هى تأجيل رحلتك لحين الانتهاء منها ووضوح الرؤية.

-أضئ جميع أنوار سيارتك بحيث يكون النور الأمامى فى الوضع المنخفض واستخدام أنوار الشبورة إن وجدت.

-استخدام أنوار الانتظار أثناء الشبورة حتى تكون مرئيًا بالنسبة للغير.

-افتح زجاج سيارتك بدرجة لمنع تكثف الماء بداخلها.

-يجب أن تكون سرعتك فى حدود ما تسمح به الرؤية وليس فى حدود السرعة القانونية بحيث نتمكن من التوقف عند رؤية الخطر قبل الاصطدام به.

-استعمل مساحات المطر.

-استخدم ألة التنبية على فترات متقطعة حتى تشعر الغير بوجودك.

-عدم التوقف فى منطقة الشبورة.

-في حالة عطل سيارتك بمنطقة تواجد الشبورة أسرع بتجنبيها أقصى الجانب الأيمن وبعيدًا تمامًا عن نهر الطريق مع تشغيل كافة الأنوار مع تثبيت المثلث التحذيرى خلف السيارة وعدم النزول من السيارة أو مرافقيك لعدم التعرض للخطر.

-الشبورة غالبًا ما تكون متقطعة ومتحركة فلا ينبغى تغيير السرعة فى حالة وجود الشبورة.

-ضاعف مسافة الأمان بينك وبين السيارة التى أمامك.

-يجب السير فى منتصف نهر الطريق مسترشدًا بالخطوط البيضاء.

-عدم التخطى بسيارتك لسيارة أخرى.

-رجل المرور يؤدى عمله ليحقق الأمن والسلامة لك فاتبع نصائحة حتى تصل إلى أسرتك سالمًا.

-عند وجود أعطال أو لا قدرالله حوادث يرجى الاتصال بأرقام الإغاثة المرورية 01221110000.


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