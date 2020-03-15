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اعراض التهاب الامعاء عند الاطفال منها نزيف فى البراز وألم البطن

الأحد، 15 مارس 2020 04:00 ص
اعراض التهاب الامعاء عند الاطفال منها نزيف فى البراز وألم البطن التهاب الأمعاء عند الأطفال - صورة أرشيفية
كتبت فاطمة خليل

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التهاب الأمعاء من الأمراض الشائعة التى تصيب الأطفال مثل الكبار، ومرض كرون والتهاب القولون التقرحي من أمراض الأمعاء الالتهابية، وتصيب الأطفال أيضا، ويمكن أن تسبب آلاما في البطن، وإسهال، ودم في البراز أو فقدان الوزن. وفى هذا التقرير نتعرف على أعراض التهاب الأمعاء عند الأطفال، وفقا لموقع kids health.

التهاب الأمعاء عند الاطفال ما هو؟

 التهاب الأمعاء عند الاطفال (IBD) يسبب التهابا في الجهاز الهضمي، النوعان الرئيسيان من التهاب الأمعاء هما:
- مرض كرون، الذي يمكن أن يصيب أي جزء من الجهاز الهضمي من الفم إلى الأسفل (فتحة الشرج).
- التهاب القولون التقرحي، الذي يصيب القولون، ويسمى أيضًا الأمعاء الغليظة أو الأمعاء الغليظة.

أعراض التهاب الأمعاء عند الأطفال:

أعراض التهاب الأمعاء عند الاطفال تتمثل فى التهاب وتقرح أجزاء من الجهاز الهضمى، ستعتمد الأعراض على الأجزاء التى تأثرت فى الجهاز الهضمي.

أعراض التهاب الأمعاء عند الأطفال هى:

- آلام البطن.
- براز رخو مائي (إسهال) قد يكون دمويًا أو يحتوي على مخاط.
- نزيف في البراز (نزيف المستقيم).
 

أعراض التهاب الأمعاء عند الأطفال أو مرض كرون

أعراض التهاب الامعاء عند الاطفال الخاصة بمرض كرون تشمل:
- فقدان الشهية.
- فقدان الوزن.
- التعب.
- فقر الدم أو انخفاض الحديد.
- حمى .
- الغثيان والقيء.
- ضعف النمو.
- آلام المفاصل أو العظام.
والتهاب الأمعاء خاصة مرض كرون، شائع بشكل متزايد في جميع أنحاء العالم.

 

أسباب التهاب الأمعاء عند الأطفال:

أسباب التهاب الأمعاء غير واضحة ولكنها قد تشمل مجموعة من العوامل: 

- العوامل الوراثية (تاريخ العائلة

واحد من كل 4 أشخاص مصاب بداء كرون لديه قريب مصابا بمرض كرون أو التهاب القولون التقرحي.
حددت الأبحاث الحديثة حول كيفية عمل مرض كرون في العائلات الجين البشري، الذي يسمى NOD2، والذي يبدو أنه يلعب دورًا مهمًا في تفاعل جهاز المناعة في الجسم مع بكتيريا الأمعاء.

جهاز المناعة

قد يكون التهاب الأمعاء الالتهابي أحد أنواع أمراض المناعة الذاتية، يعتقد بعض العلماء أن سبب الإصابة بداء الأمعاء الالتهابي قد يكون مشكلة في جهاز المناعة في الجسم، عندما يحاول الجهاز المناعي لطفلك محاربة العدوى التي تسببها البكتيريا أو الفيروسات ، فإن الاستجابة المناعية غير العادية تجعل الجهاز المناعي يهاجم الخلايا في الجهاز الهضمي.

النظام الغذائي

لا توجد أطعمة محددة تسبب مرض كرون، هناك بعض الأدلة على أن بعض الأطعمة يمكن أن تجعل أعراض التهاب القولون التقرحي أسوأ لبعض الأطفال ولكن هذا يختلف من طفل لآخر.
 

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