اعترفات عاطل شرع بقتل شقيقتة بالخانكة: تزوجت دون علمي فانتقمت منها

القليوبية - نيفين طه

"كنت لازم أخذ حقي منها لما اقترفته، وزواجها سرا دون علمي وعندما عاتبتها استهانت بحديثي معها فلم أدر بنفسي إلا وانا أطعنها بسكين"، بهذه اعترف عاطل خلال التحقيقات بالخانكة وشروعة في قتل شقيقته بسكين.

وقال أنه علم بزواج شقيقتة من أحد الأهالي ، وانها تزوجت دون أن تخبره لعلمها أنه سيرفض تلك الزيجة التي لاتناسبها وعندما عاتبها ، صاحت في وجهه فقام بطعنها بسكين أصابها بجرح طعنى شبه نافذ بالصدر وجروح سطحية بالكتف، وردد المتهم أنه فعل ذلك انتقاما منها .

ومن جانبه قرر المستشار باسم عبدالباقي رئيس نيابة الخانكة ، حبس عاطل 4 أيام علي ذمة التحقيقات لشروعة في قتل شقيقته بسلاح أبيض "سكين" لزواجها دون علمه،كما أمرت النيابة العامة بالخانكة بمحافظة القليوبية تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها.

وتلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية إخطارا من العقيد عبدالله جلال رئيس فرع البحث الجنائى، بورود بلاغ لقسم شرطة الخانكة من عمليات النجدة يفيد بحدوث مشاجرة ومصابة بشارع حسن المنايلى دائرة القسم ، بالانتقال والفحص تبين حدوثها بين كل من :-

طرف أول " ر.خ " 34 سنة، عاطل ومقيم دائرة القسم، وطرف ثان شقيقة الأول المدعوة "س. خ . ر" 40 سنة، ربة منزل ومقيمة ذات العنوان مصابة بجرح طعنى شبه نافذ بالصدر وجروح سطحية بالكتف، وتم نقلها لمستشفى السلام العام وحجزها للعلاج، لحدوث مشادة كلامية بينهما بسبب قيام الثانية بالزواج دون علمه، وتطورت لمشاجرة قام خلالها الأول بالتعدى على شقيقته بالضرب بسلاح أبيض ( سكين ) محدثاً إصابتها.