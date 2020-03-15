اليوم السابع
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خالد صلاح
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إقبال كبير للإعلان على تطبيق زاجل .. متعة الخبر أينما كنت

الأحد، 15 مارس 2020 08:33 م
إقبال كبير للإعلان على تطبيق زاجل .. متعة الخبر أينما كنت تطبيق زاجل

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بعد الانطلاقة المميزة التي حققها تطبيق زاجل ، وتقديمه خدمة مميزة وأخبارا دقيقة سريعة للقارئ ، من 200 مصدر حول العالم، يشهد "زاجل" اقبالا كبيرا من المعلنين لنشر إعلاناتهم على موقع التطبيق الذي يحظى بمتابعة لحظية من القراء.

 

ويأتى الإقبال الكبير من المعلنين على تطبيق زاجل ، نظرا لكونه التطبيق الأول للأخبار العاجلة في مصر والعالم العربي ،حيث يضم باقة من الأخبار العاجلة والمتنوعة من مصادر مختلفة في مصر والعالم العربي،على مدار الساعة ، ويحظي التطبيق بأبسط طريقة تصفح في مجال التطبيقات الإلكترونية

 

كما يقدم تطبيق زاجل خدمة إخبارية متميزة، تعتمد على تغطية وتحديث كل الأخبار الجارية ، كما أنه متوائم مع نظامى

IOS و Android، لتقديم الأخبار الأكثر أهمية في السياسة، والاقتصاد، والرياضة، والترفيه، والتكنولوجيا، وأخبار العالم على مدار 24 ساعة.

 

ويستمد تطبيق زاجل الأخبار من مصادر مختلفة، وقنوات إخبارية متعددة، وتستطيع الرجوع إلى الأخبار التي احتفظت بها، حتى بدون اتصال بالإنترنت، كما ينشر المواد الإعلانية للمنتجات والخدمات على مدار الساعة بشكل عصري وسهل الاستخدام

 


زاجل

تطبيق زاجل

إعلانات زاجل

أبليكشن زاجل

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