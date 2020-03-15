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إقبال المحامين للإدلاء بأصواتهم فى 14 لجنة انتخابية بكفر الشيخ ..صور

الأحد، 15 مارس 2020 03:45 م
إقبال المحامين للإدلاء بأصواتهم فى 14 لجنة انتخابية بكفر الشيخ ..صور انتخابات المحامين بكفر الشيخ
كفر الشيخ – محمد سليمان

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تشهد محكمة كفر الشيخ الإبتدائية، والمحاكم الفرعية بمراكز ومدن المحافظة، بمحاكم دسوق وسيدى سلم وفوه ومطوبس وقلين وبيلا وبلطيم، إقبال من المحامين للإدلاء بأصواتهم، فى انتخابات نقابة المحامين الفرعية بمحافظة كفر الشيخ، تحت إشراف قضائى كامل برئاسة المستشار على محمد عبد اللطيف، وكذلك أعضاء النيابة الإدارية، ووسط إجراءات أمنية مشددة، بينما عقمت مديرية الصحة بكفر الشيخ 14 لجنة انتخابية خوفاً من فيروس كورونا المستجد .

كما تواجد عدد كبير من المحامين خارج اللجان الإنتخابية، وتم وضع كراسى لجلوس المحامين، وسط تواجد المرشحين عن محكمة كفر الشيخ بمحكمة استئناف طنطا .

وأعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات المحامين فى كفر الشيخ، أن من لهم حق التصويت بلغ 6300 محامياً، وهم من سددوا الاشتراكات، وبدأت عملية التصويت من التاسعة صباحاً وتستمر حتى الخامسة مساءً بكافة المراكز، مشيرة إلى أن كل لجنة تتكون من عضو من النيابة الإدارية، وموظف من ذات الجهة، يساعده على كل صندوق اقتراع .

ويتنافس فى الانتخابات على مقعد محكمة استئناف طنطا 15 محاميا، من أبناء المحافظة 4 محامين من بينهم صلاح محمود مقلد، مرشح محافظة كفر الشيخ، كما يتنافس 18 مرشحا على منصب نقيب المحامين أبرزهم سامح عاشور ورجائى عطية .

تعقد النقابة العامة للمحامين، الانتخابات على منصب نقيب المحامين وأعضاء مجلس النقابة، حيث يتنافس على منصب النقيب 18 مرشحًا و95 مرشحًا لعضوية مجلس النقابة عن استئناف القاهرة، و7 عن استئناف الإسكندرية و4 عن استئناف بنى سويف، و8 عن استئناف الإسماعيلية، و10 عن استئناف أسيوط و12 عن استئناف المنصورة و9 عن استئناف قنا و15 عن استئناف طنطا و16 الإدارات القانونية، ليكون إجمالى عدد المرشحين 194 مرشحًا.

وأكدت اللجنة المشرفة على الانتخابات أن عملية التصويت تبدأ في تمام الساعة التاسعة صباحا و تنتهى في تمام الساعة الخامسة مساء، مضيفة أن الناخب من له حق التصويت هو المدرج اسمه بكشوف الناخبين وأنه يشترط حضوره شخصيا للإدلاء بصوته مع تقديم كارنيه النقابة بالإضافة الى بطاقة الرقم القومى أو جواز السفر المميكن .

وأوضحت اللجنة أنه يتم تسليم الناخب عدد ثلاث بطاقات انتخابية للمستويات النقابية المختلفة على أن يتم وضع كل بطاقة بعد الادلاء بالصوت في الصندوق الخاص بكل منها ، مشيرة إلى أنه يحق للناخب اختيار 25 مرشحا من بطاقة انتخاب محاكم الاستئناف و المقسمة الى 8 محاكم استئناف دون التقيد بنصاب معين من كل محكمة و أنه لا يعد التصويت باطلا في تلك الحالة .

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انتخابات-المحامين-بكفر-الشيخ-(3)

 

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انتخابات-المحامين-بكفر-الشيخ-(10)

 

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انتخابات-المحامين-بكفر-الشيخ-(16)

 

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انتخابات-المحامين-بكفر-الشيخ-(19)

 

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انتخابات-المحامين-بكفر-الشيخ-(20)

 

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انتخابات-المحامين-بكفر-الشيخ-(23)

 


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