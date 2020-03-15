إغلاق 13 سنتر للدروس الخصوصية بحى شرق سوهاج.. صور

أغلقت الأجهزة الأمنية بسوهاج مساء اليوم، الأحد، 13 سنتر للدروس الخصوصية بدائرة قسم ثان سوهاج، وتم تشميعهما واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة فى وجود ممثلين عن حى شرق سوهاج ومسئول أمن التربية والتعليم.

وجاء الحملة تنفيذا لتوجيهات وزارة الداخلية بغلق جميع الدروس الخصوصية بعد قرار رئيس الجمهورية بتعطيل الدراسة بالمدارس والجامعات لمدة أسبوعين كإجراء احترازى لمواجهة خطر كورونا، وتقوم الأجهزة الأمنية بتكثيف جهودها فى هذا الشأن وتتبع مراكز الدروس الخصوصية على مستوى المحافظة بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بسوهاج.

قاد الحملة المقدم أحمد المولد رئيس مباحث قسم ثان سوهاج، وعاطف الصمطى رئيس حى شرق سوهاج وعلاء أبو العجب مدير أمن التربية والتعليم بسوهاج، ومتابعة ميدانية من محمد أمين مساعد رئيس الحى، وتم إغلاق وتشميع 13 سنتر للدروس الخصوصية بدائرة القسم.

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت عن بدء حملاتها للتأكد من تعليق كافة أماكن الأنشطة التعليمية، لأنشطتها خلال فترة إغلاق المدارس والجامعات واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية تجاه المخالفين.

يذكر أن الأجهزة الأمنية كانت قامت بتنفيذ حملة بمركز ومدينة جرجا وأسفرت الجهود التى أشرف عليها اللواء دكتور حسن محمود مساعد الوزير مدير أمن سوهاج واللواء عبدالحميد أبوموسى مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العقيد أحمد شوقى زيدان رئيس فرع بحث الجنوب والرائد مصطفى فرغلى رئيس مباحث قسم شرطة جرجا من إغلاق 8 مراكز لمعلمين بمنطقة الحوزة بمدينة جرجا ومعروف أن تلك المنطقة هى أكثر مكان تجمعا للدروس الخصوصية على مستوى المراحل التعليمية خاصة الإعدادى والثانوى وقام عدد من معلمى المراحل التعليمة بالإعلان عن أغلاق المراكز تنفيذا لتعليمات الجهات المسئولة.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه بتعطيل الدراسة لمدة 15 يوما فى المدارس والجامعات يأتى انعكاس لمرحلة محددة نمر بها حاليا تتطلب مثل اتخاذ هذا القرار.