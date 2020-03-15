اليوم السابع
Ads
الإثنين، 16 مارس 2020 02:48 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

إغلاق 13 سنتر للدروس الخصوصية بحى شرق سوهاج.. صور

الأحد، 15 مارس 2020 11:29 م
إغلاق 13 سنتر للدروس الخصوصية بحى شرق سوهاج.. صور إغلاق سناتر الدروس الخصوصية بسوهاج
سوهاج - محمود مقبول

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أغلقت الأجهزة الأمنية بسوهاج مساء اليوم، الأحد، 13 سنتر للدروس الخصوصية بدائرة قسم ثان سوهاج، وتم تشميعهما واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة فى وجود ممثلين عن حى شرق سوهاج ومسئول أمن التربية والتعليم.

وجاء الحملة تنفيذا لتوجيهات وزارة الداخلية بغلق جميع الدروس الخصوصية بعد قرار رئيس الجمهورية بتعطيل الدراسة بالمدارس والجامعات لمدة أسبوعين كإجراء احترازى لمواجهة خطر كورونا، وتقوم الأجهزة الأمنية بتكثيف جهودها فى هذا الشأن وتتبع مراكز الدروس الخصوصية على مستوى المحافظة بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بسوهاج.

قاد الحملة المقدم أحمد المولد رئيس مباحث قسم ثان سوهاج، وعاطف الصمطى رئيس حى شرق سوهاج وعلاء أبو العجب مدير أمن التربية والتعليم بسوهاج، ومتابعة ميدانية من محمد أمين مساعد رئيس الحى، وتم إغلاق وتشميع 13 سنتر للدروس الخصوصية بدائرة القسم.

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت عن بدء حملاتها للتأكد من تعليق كافة أماكن الأنشطة التعليمية، لأنشطتها خلال فترة إغلاق المدارس والجامعات واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية تجاه المخالفين.

يذكر أن الأجهزة الأمنية كانت قامت بتنفيذ حملة بمركز ومدينة جرجا وأسفرت الجهود التى أشرف عليها اللواء دكتور حسن محمود مساعد الوزير مدير أمن سوهاج واللواء عبدالحميد أبوموسى مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العقيد أحمد شوقى زيدان رئيس فرع بحث الجنوب والرائد مصطفى فرغلى رئيس مباحث قسم شرطة جرجا من إغلاق 8 مراكز لمعلمين بمنطقة الحوزة بمدينة جرجا ومعروف أن تلك المنطقة هى أكثر مكان تجمعا للدروس الخصوصية على مستوى المراحل التعليمية خاصة الإعدادى والثانوى وقام عدد من معلمى المراحل التعليمة بالإعلان عن أغلاق المراكز تنفيذا لتعليمات الجهات المسئولة.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه بتعطيل الدراسة لمدة 15 يوما فى المدارس والجامعات يأتى انعكاس لمرحلة محددة نمر بها حاليا تتطلب مثل اتخاذ هذا القرار.

 اغلاق سناتر الدروس الخصوصية (1)

 

اغلاق سناتر الدروس الخصوصية (2)
 

اغلاق سناتر الدروس الخصوصية (3)
 

اغلاق سناتر الدروس الخصوصية (4)
 

اغلاق سناتر الدروس الخصوصية (5)
 

اغلاق سناتر الدروس الخصوصية (6)
 

اغلاق سناتر الدروس الخصوصية (7)
 

اغلاق سناتر الدروس الخصوصية (8)
 

اغلاق سناتر الدروس الخصوصية (9)
 

 

 


سوهاج

سناتر الدروس الخصوصية

اخبار مصرية

دروس خصوصية

جرجا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
لجنة الفتوى بالأزهر توضح حكم الصلاة منفردا خلف الإمام

لجنة الفتوى بالأزهر توضح حكم الصلاة منفردا خلف الإمام

إخوانى سابق يكشف مخطط الجماعة الإرهابية لترويج الأكاذيب حول "كورونا" بمصر

إخوانى سابق يكشف مخطط الجماعة الإرهابية لترويج الأكاذيب حول "كورونا" بمصر

صيادلة القاهرة تعتمد البالطو الأبيض بـ"لوجو النقابة" زى موحد فى الصيدليات

صيادلة القاهرة تعتمد البالطو الأبيض بـ"لوجو النقابة" زى موحد فى الصيدليات

المطاعم السياحية: تكثيف التطهير للأدوات والأسطح والحمامات عقب كل وفد سياحى

المطاعم السياحية: تكثيف التطهير للأدوات والأسطح والحمامات عقب كل وفد سياحى

ما هى أفضل طريقة لإنقاذ الأخرين من فيروس كورونا؟.. تامر حسنى يجيب (فيديو)

ما هى أفضل طريقة لإنقاذ الأخرين من فيروس كورونا؟.. تامر حسنى يجيب (فيديو)

"على خطى الطليان".. شاهد إيرانيين يغنون من شرفات المنازل لمواجهة كورونا

"على خطى الطليان".. شاهد إيرانيين يغنون من شرفات المنازل لمواجهة كورونا

وزارة الصحة تعلن ارتفاع حالات الإصابة بكورونا لـ 126 حالة وشفاء 26 آخرين

وزارة الصحة تعلن ارتفاع حالات الإصابة بكورونا لـ 126 حالة وشفاء 26 آخرين

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأحد

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأحد

اليوم السابع.. السيسى: مصر دائما داعمة للسودان

اليوم السابع.. السيسى: مصر دائما داعمة للسودان

خطة تعامل البنوك مع كورونا.. أبرزها إلغاء رسوم السحب من الصراف الآلى

خطة تعامل البنوك مع كورونا.. أبرزها إلغاء رسوم السحب من الصراف الآلى

هل يتوج الأهلي بدرع الدورى حال إلغائه الموسم الجارى؟.. اتحاد الكرة يجيب

هل يتوج الأهلي بدرع الدورى حال إلغائه الموسم الجارى؟.. اتحاد الكرة يجيب

انفوجراف.. 4 خطوات بسيطة لحماية أغطية السرير والملابس من فيروس كورونا

انفوجراف.. 4 خطوات بسيطة لحماية أغطية السرير والملابس من فيروس كورونا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة