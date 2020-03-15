إغلاق سنترين للدروس الخصوصية بمدينة البلينا فى سوهاج

سوهاج - محمود مقبول

أغلقت الأجهزة الأمنية بسوهاج، سنترين للدروس الخصوصية بدائرة مركز البلينا وهما السنترين الوحيدين الموجودين بمدينة البلينا، وتم تشميعهما بالشمع واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة فى وجود ممثلين عن الوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا والإدارة التعليمية بالبلينا.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات وزارة الداخلية بغلق جميع الدروس الخصوصية بعد قرار رئيس الجمهورية بتعطيل الدراسة بالمدارس والجامعات لمدة أسبوعين كإجراء احترازى لمواجهة خطر كورونا.

وعلى جانب آخر، تقوم الأجهزة الأمنية بتكثيف جهودها في هذا الشأن وتتبع مراكز الدروس الخصوصية على مستوى المحافظة بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم وكانت وزارة الداخلية، قد أعلنت عن بدء حملاتها للتأكد من تعليق كافة أماكن الأنشطة التعليمية، لأنشطتها خلال فترة إغلاق المدارس والجامعات واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية تجاه المخالفين.

يذكر أن الأجهزة الأمنية كانت قامت بتنفيذ حملة بمركز ومدينة جرجا وأسفرت الجهود التي أشرف عليها اللواء دكتور حسن محمود مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، واللواء عبدالحميد أبوموسى مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العقيد أحمد شوقى زيدان رئيس فرع بحث الجنوب وترأسها الرائد مصطفى فرغلى رئيس مباحث قسم شرطة جرجا، من إغلاق 8 مراكز لمعلمين بمنطقة الحوزة بمدينة جرجا ومعروف أن تلك المنطقة هي أكثر مكان تجمعا للدروس الخصوصية على مستوى المراحل التعليمية خاصة الإعدادى والثانوى وقام عدد من معلمى المراحل التعليمة بالإعلان عن أغلاق المراكز تنفيذا لتعليمات الجهات المسؤولة.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بتعطيل الدراسة لمدة 15 يوما في المدارس والجامعات يأتي انعكاس لمرحلة محددة نمر بها حاليا تتطلب مثل اتخاذ هذا القرار.