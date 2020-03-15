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إصابة عبد القادر أعمارة وزير التجهيز والنقل بالمغرب بفيروس كورونا

الأحد، 15 مارس 2020 04:11 ص
إصابة عبد القادر أعمارة وزير التجهيز والنقل بالمغرب بفيروس كورونا وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء عبد القادر اعمارة
وكالات

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أفادت وسائل الإعلام المغربية، بأن وزير التجهيز والنقل واللوجستية والماء عبد القادر أعمارة، أصيب بفيروس كورونا خلال زيارته دولا أوروبية، وأفاد موقع "هسبريس" بأن الوزير أحس بتعب مصحوب بآلام في الرأس، ما دفعه إلى مراجعة الأطباء.

وأضاف أن الفحوص والاختبارات والتحاليل الطبية أثبتت إصابته بفيروس كورونا، وأشار الموقع المغربي إلى أن الأعراض التي ظهرت على الوزير بسيطة ولا تدعو للقلق، موضحا أنه سيلازم بيته لمدة 14 يوما ويمارس مهامه عن بعد.

جدير بالذكر أن وزارة الصحة المغربية أعلنت يوم السبت 14 مارس تسجيل 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد في كامل المملكة، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 17 حالة.

 


عبد القادر اعمارة

المغرب

كورونا

فيروس كورونا

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