إصابة زوجة رئيس الحكومة الإسبانية بفيروس كورونا يثير القلق بإسبانيا

كتبت فاطمة شوقى

أثبتت زوجة رئيس الحكومة، بيدرو سانشيز، أنها إيجابية لاختبار فيروس كورونا، والذى أجرته فى الساعات الماضية، وهو ما أثار القلق فى البلاد، حول احتمالية اصابة سانتشيز بالفيروس.

وقالت صحيفة "الموندو" الإسبانية أن بيجونيا جوميز لا تزال توجد فى لا مونكلوا، وتتبع التدابير الوقاية التى وضعتها السلطات الصحية.

وأشارت الصحيفة إلى أن ما يثير القلق أيضا هو المؤتمر الصحفى الذى عقده سانتشيز أمس السبت والذى استمر لمدة 7 ساعات، للموافقة على إعلان حالة الطورائ لمدة 15 يوما بهدف مكافحة فيروس كورونا، حيث أن نائب رئيس الحكومة بابلو إيجليسياس، حضر هذا المؤتمر مع العلم أن زوجته وزيرة المساواة إيرين مونتيرو، توجد فى الحجر الصحى بسبب إصابتها بالفيروس.

ومن ناحية آخرى، لم تحضر وزيرة الإدارة الإقليمية، كارولينا دارياس، اجتماع مجلس الوزراء امس السبت وذلك بسبب إصابتها بفيروس كورونا.

وقررت إسبانيا فرض حظر التجوال لمدة 15 يوم، وذلك ضمن خطوات الحكومة الإسبانية لاحتواء انتشار فيروس كورونا المُستجد، وكانت قد أعلنت اسبانيا عن إصابة 1500 شخص فى يوم واحد بفيروس كورونا، ليرتفع عدد المصابين إلى أكثر من 5700 حالة منذ ظهور المرض فى البلاد، بحسب مسؤولى الصحة.

وحث المدير العام للمنظمة الدكتور تيدروس أدهانوم جيبريسوس، البلدان على استخدام تدابير حازمة وتعبئة المجتمع وإجراءات عزل الناس عن بعضهم البعض للحد من انتشار العدوى بينهم إنقاذا للأرواح.

احتشد المواطنون فى إسبانيا فى البلكونات والشرفات الخارجية بعد إعلان الحكومة الإسبانية حظر التجوال فى البلاد منعا لتفشى كورونا، وقررت إسبانيا فرض حظر التجوال لمدة 15 يوما، وذلك ضمن خطوات الحكومة الإسبانية لاحتواء انتشار فيروس كورونا المُستجد.