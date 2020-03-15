اليوم السابع
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إخلاء سبيل متهم بإعادة إحياء رابطة ألتراس الأهلى بضمان محل الإقامة

الأحد، 15 مارس 2020 03:11 م
إخلاء سبيل متهم بإعادة إحياء رابطة ألتراس الأهلى بضمان محل الإقامة نيابة امن الدولة
كتبت أمنية الموجي

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أمرت النيابة العامة، بإلغاء التدابير الاحترازية، وإخلاء سبيل أحد مشجعى النادى الأهلى، المتهمين بالقضية المعروفة إعلاميا ب "إحياء رابطة ألتراس أهلاوي"، والمحبوسين احتياطيا على ذمة التحقيقات التى تجرى معهما بمعرفة النيابة العامة، فى القضية، بضمان محل الإقامة.

 

ووجهت النيابة للمتهم "م. أ" فى القضية رقم 770 لسنة 2019 تهمة المشاركة مع آخرين فى تأسيس وتولى قيادة جماعة إرهابية والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون وأحكامه.

 

يشار إلى أن النيابة العامة، أمرت سابقا بحبس عدد من مشجعى النادى الأهلى، على ذمة التحقيقات التى تجرى معهم بمعرفة النيابة العامة فى اتهامهم بمشاركة آخرين فى إعادة إحياء رابطة ألتراس الأهلي.

 

ووجهت النيابة للمتهمين فى القضية رقم 770 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، للمتهمين تهمة المشاركة مع آخرين فى تأسيس وتولى قيادة جماعة إرهابية والانضمام إلى جماعة إرهابية.

 

وانخفض عدد المتهمين بـ" إعادة إحياء رابطة ألتراس الأهلى " بعدما أمرت نيابة أمن الدولة العليا، بإخلاء سبيل عدد من المتهمين بالتورط فى إعادة إحياء رابطة الألتراس.

 

وذكر مصدر قانونى أن المتهمين يواجهوا ارتكاب عدة جرائم أبرزها الاشتراك فى تأسيس وتولى وقيادة جماعة مخالفة للقانون، والتخطيط لإعادة إحياء رابطة ألتراس أهلاوى الخارجة عن القانون، والتخطيط لإحداث أعمال شغب، والدعوة للتجمعات والتظاهر، والدعوة لأفكار متطرفة فى الأندية الرياضية، ونشر بيانات تحريضية ضد الدولة.

 

وأسندت النيابة إلى المتهمين، ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.


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